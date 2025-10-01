Milano 30-set
42.725 0,00%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 30-set
9.350 0,00%
Francoforte 30-set
23.881 0,00%

Borse asiatiche miste, banca centrale indiana lascia tassi invariati

Commento, Finanza
Borse asiatiche miste, banca centrale indiana lascia tassi invariati
(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari asiatici, con i listini della Cina continentale e di Hong Kong chiusi per festività, dopo la chiusura positiva di Wall Street prima della chiusura delle attività del governo statunitense per lo shutdown. La Reserve Bank of India ha mantenuto i tassi al 5,5%, centrando le attese del mercato.

Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo, che accusa una flessione dello 0,80% sul Nikkei 225, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da giovedì scorso.

Buona la prestazione di Seul (+0,83%). Poco sopra la parità Mumbai (+0,42%); senza direzione Sydney (-0,11%).

Sostanziale invarianza per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato +0,17%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 1,65%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,86%.
Condividi
```