Borse asiatiche miste, banca centrale indiana lascia tassi invariati

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari asiatici
, con i listini della Cina continentale e di Hong Kong chiusi per festività, dopo la chiusura positiva di Wall Street prima della chiusura delle attività del governo statunitense per lo shutdown. La Reserve Bank of India
ha mantenuto i tassi al 5,5%, centrando le attese del mercato.
Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo
, che accusa una flessione dello 0,80% sul Nikkei 225
, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da giovedì scorso.
Buona la prestazione di Seul
(+0,83%). Poco sopra la parità Mumbai
(+0,42%); senza direzione Sydney
(-0,11%).
Sostanziale invarianza per l'Euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato +0,17%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,65%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,86%.