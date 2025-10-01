BPER Banca, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

BPER Banca

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+10%) ilsu, confermando la" dopo che le indicazioni emerse dalla Equita Bond Conference hanno fornito ulteriore visibilità sulla positiva evoluzione del processo di integrazione con Banca Popolare di Sondrio, sul potenziale di generazione di sinergie e sulla solidità del business standalone.Il broker ha effettuato un fine tuning delle stime di utile 2026-27 (+3% in media), riflettendo principalmente una dinamica più resiliente del margine di interesse e allineandosi di fatto alla guidance della società. Le stime continuano a incorporare 290 milioni di euro di sinergie al 2027 (in linea con la guidance della società), nonostante ilrispetto a quanto comunicato finora.Equita continua a vedere significativo upside dai livelli attuali. Il gruppo si caratterizza per i) uncon maggiore integrazione/controllo delle fabbriche prodotto a seguito dell'acquisizione di Banca Popolare di Sondrio, ii)(CET1 superiore al 15%), e iii) un'. Nonostante questo BPER Banca continua a trattare a multipli attraenti: P/E 2027 a 8,3x, a sconto rispetto alla media del settore (9,0x), P/TE 1,4x (con ROTE superiore al 17%) e offre un dividend yield di circa l'8,5% al 2026E e oltre il 9% al 2027.