CleanBnB, chiude il semestre con ricavi a 9,1 milioni

CleanBnB

(Teleborsa) - Il semestre concluso al 30 giugno 2025 ha visto il Grupporegistrarepari a 9,1 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2024, e undi 294mila euro (risultato netto positivo di 11mila euro al 30.06.2024), dopo aver imputato ammortamenti per 144mila euro (202mila euro al 30.06.2024).La società evidenzia l’ulteriore incremento dei ricavi consolidati rispetto agli esercizi precedenti, con un trend di crescita consolidata nel periodo 2022-2025 dopo il rallentamento dell’epoca pandemica; questo risultato è riconducibile essenzialmente al(+14%) gestiti dalle società del Gruppo nei primi sei mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche per effetto dell’ulteriore(che ha superato le 3.000 unità gestite direttamente e in esclusiva nel periodo) distribuite in oltre 100 località italiane e dei maggiori tassi di occupazione rispetto al passato.Rispetto al primo semestre 2024 si rileva nel periodo una contrazione dell’, negativo per 194mila euro, indicativo dei maggiori costi per servizi sostenuti dalla Società nel periodo per il ricambio delle unità gestite idonee all’attività di affitto breve e per le significative politiche di incentivazione della clientela, nel contesto di mercato in generale più competitivo rispetto al passato.L’incremento della(PFN) da 4,4 milioni (cassa netta) al 31 dicembre 2024 a 6,9 milioni (cassa netta) al 30 giugno 2025 (+56%), è legato all’aumento della liquidità in cassa per effetto dell’incremento del giro d’affari.“Il mercato degli affitti brevi sta affrontando in una fase di veloce transizione verso un settore più selettivo, guidata da una domanda in costante crescita ma sempre più attenta ed esigente” sottolinea, Presidente di CleanBnB. “Abbiamo colto l’occasioneper rinnovare il nostro portafoglio gestito, puntando sulle strutture con maggiore potenziale nelle località più interessanti, e abbiamo sviluppato la capacità di operare con tassi di occupazione sempre più elevati. Questi significativi investimenti ci faranno trovare pronti per le sfide delle prossime stagioni, puntando alla massima redditività degli immobili e pronti a cogliere le opportunità di aggregazione di altri operatori in Italia e all'estero”., CleanBnB ha registrato unin tutte le località gestite, con 28.643 soggiorni (+6,5% rispetto ai 26.900 dello stesso periodo del 2024).