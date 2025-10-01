CoinShares acquisisce Bastion Asset Management per potenziare la gestione attiva

(Teleborsa) -, il principale gestore patrimoniale europeo specializzato in asset digitali, ha annunciato l', gestore londinese focalizzato sulle criptovalute e regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA). Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.L'operazionedi CoinShares, a conferma dell'evoluzione della società verso una piattaforma completa di gestione di asset digitali. Una volta ultimato l'iter di acquisizione, Bastion sarà completamente integrata in CoinShares e le sue strategie, il suo team e le sue competenze diventeranno componenti essenziali della piattaforma ampliata di CoinShares.Combinando prodotti passivi beta - come gli ETP - con sofisticate strategie di gestione attiva, CoinShares punta a offrire agli investitori una soluzione completa chedegli investimenti in asset digitali."Questa acquisizione è perfettamente in linea con la nostra visione di fornire agli investitori soluzioni complete per la gestione di asset digitali - ha sottolineatodi CoinShares - Collaborando strettamente con Bastion nell'ultimo anno, abbiamo potuto constatare direttamente le performance delle loro strategie e la loro competenza negli investimenti basati su modelli quantitativi in asset digitali. L'approccio istituzionale di Bastion e la sua comprovata abilità nel generare rendimenti superiori al mercato rafforzano significativamente la nostra capacità di servire investitori sofisticati in cerca di soluzioni a gestione attiva nel settore degli asset digitali".Bastion porta in CoinShares il suoper estenderlo al settore degli asset digitali. In questo senso, all'interno del perimetro dell'operazione, Fred Desobry - CIO di Bastion, con oltre 17 anni di esperienza negli investimenti sistematici e nella ricerca quantitativa - e Philip Scott - CEO e co-fondatore di Bastion, con oltre 25 anni di esperienza nei servizi finanziari e una vasta competenza operativa - entreranno a far parte di CoinShares al completamento dell'acquisizione.La combinazione tra l'esperienza e l'approccio di Bastion nell'ottenere risultati superiori al mercato e lo status di CoinShares come Investment Advisor registrato (ai sensi del 1940 Act) consentirà lo