CoinShares acquisisce Bastion Asset Management per potenziare la gestione attiva

(Teleborsa) - CoinShares
, il principale gestore patrimoniale europeo specializzato in asset digitali, ha annunciato l'acquisizione di Bastion Asset Management
, gestore londinese focalizzato sulle criptovalute e regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA). Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.
L'operazione rafforza le capacità di gestione attiva
di CoinShares, a conferma dell'evoluzione della società verso una piattaforma completa di gestione di asset digitali. Una volta ultimato l'iter di acquisizione, Bastion sarà completamente integrata in CoinShares e le sue strategie, il suo team e le sue competenze diventeranno componenti essenziali della piattaforma ampliata di CoinShares.
Combinando prodotti passivi beta - come gli ETP - con sofisticate strategie di gestione attiva, CoinShares punta a offrire agli investitori una soluzione completa che copra l'intero spettro
degli investimenti in asset digitali.
"Questa acquisizione è perfettamente in linea con la nostra visione di fornire agli investitori soluzioni complete per la gestione di asset digitali - ha sottolineato Jean-Marie Mognetti, CEO e Co-Fondatore
di CoinShares - Collaborando strettamente con Bastion nell'ultimo anno, abbiamo potuto constatare direttamente le performance delle loro strategie e la loro competenza negli investimenti basati su modelli quantitativi in asset digitali. L'approccio istituzionale di Bastion e la sua comprovata abilità nel generare rendimenti superiori al mercato rafforzano significativamente la nostra capacità di servire investitori sofisticati in cerca di soluzioni a gestione attiva nel settore degli asset digitali".
Bastion porta in CoinShares il suo distintivo approccio Alfa quantitativo
per estenderlo al settore degli asset digitali. In questo senso, all'interno del perimetro dell'operazione, Fred Desobry - CIO di Bastion, con oltre 17 anni di esperienza negli investimenti sistematici e nella ricerca quantitativa - e Philip Scott - CEO e co-fondatore di Bastion, con oltre 25 anni di esperienza nei servizi finanziari e una vasta competenza operativa - entreranno a far parte di CoinShares al completamento dell'acquisizione.
La combinazione tra l'esperienza e l'approccio di Bastion nell'ottenere risultati superiori al mercato e lo status di CoinShares come Investment Advisor registrato (ai sensi del 1940 Act) consentirà lo sviluppo di fondi sofisticati a gestione attiva nel mercato statunitense
.(Foto: © Wit Olszewski / 123RF)