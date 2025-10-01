DLL e Iveco Group ottengono autorizzazioni per la nuova Joint Venture GATE

Iveco Group

(Teleborsa) - DLL (De Lage Landen International B.V.), primario operatore nel vendor finance, e, leader nel settore automotive, attivo nei segmenti veicoli commerciali, bus, difesa, powertrain e correlati financial services, hanno ottenuto le autorizzazioni regolatorie per stabilire una Joint Venture (JV) volta a facilitare la transizione energetica in Europa. Insieme amplieranno l’accesso ai veicoli commerciali a basse e zero emissioni. L’obiettivo di unire le forze era stato annunciato il 13 maggio 2025.- in precedenza controllata al 100% da Iveco Group - mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, con l’obiettivo di sostenere la transizione verso veicoli commerciali a basse e zero emissioni in Europa. Iveco Group, dal canto suo, mantiene il 49% del capitale sociale. La nuova struttura della JV assicurerà a GATE un solido supporto finanziario e competenze nell’asset financing, cruciali per accelerarne la strategia di crescita, guidarne l’ulteriore sviluppo ed espansione e consentirle di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi in maniera più rapida ed efficiente.GATE, spiega una nota, facilita l'accesso a una mobilità più sostenibile attraverso soluzioni di noleggio per veicoli a basse e zero emissioni. La formula è configurata sulle specifiche esigenze dei clienti, offrendo un ampio ecosistema digitale e servizi di elevata qualità grazie a partner di eccellenza. GATE continuerà a supportare i clienti a costruire flotte più sostenibili grazie alla JV, rafforzando le attività avviate in Italia nel 2023 e poi estese a Francia e Germania nel 2024.La JV GATE intende estendere la sua portata a nuovi Paesi dove DLL e Iveco Group sono già attivi e, nel tempo, offrire soluzioni simili per altri marchi oltre a IVECO. I team di Iveco Group, DLL e GATE stanno già collaborando al processo di integrazione, mantenendo al contempo il focus sui progetti di espansione delineati nei piani di sviluppo di GATE.