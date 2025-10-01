ErreDue, ValueTrack abbassa fair value dopo rinvio di un anno della Gigafactory

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a 12,0 euro
per azione (dai precedenti 13,8 euro) il fair value
sul titolo ErreDue
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, dopo risultati del primo semestre del 2025
inferiori alle previsioni.
La debole performance del primo semestre del 2025 ha portato a una revisione radicale delle stime
, con un fatturato ridotto di circa il 25%, un EBITDA di circa il 30% e un EBIT del 40-50% nel periodo 2025-26. La revisione deriva da un rallentamento più profondo nei business tradizionali e dal rinvio di un anno della Gigafactory, compensati solo in minima parte da rentals più elevati. Il FCF è previsto in pareggio nel 2026, con l'assorbimento degli investimenti finali, con un potenziale rialzo derivante da contributi MASE per circa 1,5 milioni di euro e cessioni di asset per 1/1,2 milioni di euro, nessuno dei quali è incluso nelle stime.
Pertanto, entro il 2027
, ValueTrack prevede che il valore della produzione raggiungerà circa 41,2 milioni di euro (+29% CAGR FY24-27), con margini in ripresa (EBITDA 29%, EBIT 21%, sul VoP) e liquidità netta a circa 14,1 milioni di euro.
Al fair value, il titolo verrebbe scambiato
a 3-6x-2,5x EV/Vendite, 12,4x-7,8x EV/EBITDA e 38,6x-17,8x P/E rettificato FY25-26.