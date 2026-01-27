ErreDue, contratto da 4 milioni per una Hydrogen Valley nell'ambito del PNRR

ErreDue

(Teleborsa) -, società quotata sull'Euronext Growth Milan e attiva nel settore della produzione di gas tecnici, ha annunciato la conclusione di undel valore di circaper la fornitura di. L'operazione rientra nel programma PNRR per la realizzazione di unae prevede la consegna dei macchinari entro il primo semestre del 2026.I sistemi forniti sono progettati per garantiree includono, oltre agli elettrolizzatori, unità avanzate per ile la. Grazie a questa tecnologia, sarà possibile gestire sia il caricamento di carri bombolai a 200 bar che il rifornimento diretto di veicoli a 350 bar.Le unità sono interamente ospitate inper un'installazione outdoor sicura e sono in grado di generare oltre 250 metri cubi di idrogeno l'ora per singolo sistema, mantenendo un grado di purezza del 99,999%, ideale per l'alimentazione diUn aspetto distintivo della soluzione Erre Due è l'efficienza energetica combinata con una notevole flessibilità operativa, poiché gli elettrolizzatori possono variare la produzione dal 10% al 100% della potenza per adattarsi all'intermittenza dell'"Siamo orgogliosi di contribuire con la nostra tecnologia a un’iniziativa di Hydrogen Valley che rappresenta un modello concreto di transizione energetica. L’integrazione tra elettrolisi ad alta efficienza, fonti rinnovabili e applicazioni industriali e di mobilità sostenibile riflette pienamente la nostra visione strategica. La partecipazione a progetti finanziati dal PNRR attesta la maturità delle nostre competenze industriali e rafforza il nostro ruolo attivo nel promuovere l’idrogeno verde come leva strategica per la decarbonizzazione del sistema produttivo”, ha commentato, Amministratore Delegato di ErreDue.