ErreDue, contratto da 4 milioni per una Hydrogen Valley nell'ambito del PNRR

(Teleborsa) - ErreDue, società quotata sull'Euronext Growth Milan e attiva nel settore della produzione di gas tecnici, ha annunciato la conclusione di un contratto del valore di circa 4 milioni di euro per la fornitura di due sistemi di elettrolisi PEM da 1,25 MW ciascuno. L'operazione rientra nel programma PNRR per la realizzazione di una Hydrogen Valley e prevede la consegna dei macchinari entro il primo semestre del 2026.

I sistemi forniti sono progettati per garantire elevate prestazioni e includono, oltre agli elettrolizzatori, unità avanzate per il trattamento dell'acqua e la purificazione del gas. Grazie a questa tecnologia, sarà possibile gestire sia il caricamento di carri bombolai a 200 bar che il rifornimento diretto di veicoli a 350 bar.

Le unità sono interamente ospitate in container per un'installazione outdoor sicura e sono in grado di generare oltre 250 metri cubi di idrogeno l'ora per singolo sistema, mantenendo un grado di purezza del 99,999%, ideale per l'alimentazione di moderni veicoli a celle a combustibile.

Un aspetto distintivo della soluzione Erre Due è l'efficienza energetica combinata con una notevole flessibilità operativa, poiché gli elettrolizzatori possono variare la produzione dal 10% al 100% della potenza per adattarsi all'intermittenza dell'energia solare.

"Siamo orgogliosi di contribuire con la nostra tecnologia a un’iniziativa di Hydrogen Valley che rappresenta un modello concreto di transizione energetica. L’integrazione tra elettrolisi ad alta efficienza, fonti rinnovabili e applicazioni industriali e di mobilità sostenibile riflette pienamente la nostra visione strategica. La partecipazione a progetti finanziati dal PNRR attesta la maturità delle nostre competenze industriali e rafforza il nostro ruolo attivo nel promuovere l’idrogeno verde come leva strategica per la decarbonizzazione del sistema produttivo”, ha commentato Francesca Barontini, Amministratore Delegato di ErreDue.
