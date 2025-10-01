Eventi e scadenze dell'1 ottobre 2025

Mercoledì 01/10/2025

(Teleborsa) -- Montreal - L'Assemblea, il più importante appuntamento mondiale per l'aviazione civile, si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro del trasporto aereo, in particolare sicurezza, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione. Il viceministro Rixi guida la delegazione italiana- Astana - Baku - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, in Kazakhstan - Azerbaigian- Fiera Milano Rho - 12ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore, tra i quali aziende ferroviarie, fornitori di servizi da tutto il mondo e rappresentanti istituzionali governativi. Partecipa, tra gli altri, il ministro Matteo Salvini- The Westin Palace, Milano - Appuntamento annuale organizzato da Intermonte e dedicato a promuovere un dialogo tra la comunità finanziaria e le società quotate italiane. All'evento parteciperanno 24 società quotate- Arsenale Militare Marittimo di La Spezia - 9 edizione della manifestazione internazionale dedicata all'innovazione tecnologica, alla sicurezza marittima e alla sostenibilità nel settore navale, che richiama centinaia di imprese, oltre 90 delegazioni estere e migliaia di metri quadrati espositivi. L'evento è un punto di riferimento per la blue economy, la difesa navale, le tecnologie dual-use e la logistica marittima. Interviene, tra gli altri, il Viceministro Edoardo Rixi- OGR Torino - 5ª edizione del più grande appuntamento italiano dedicato all'innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, con oltre 15.000 partecipanti tra startup, investitori, aziende e professionisti. Il tema 2025 è The Wave Ahead. Tra i protagonisti, ci saranno Jeff Bezos che dialogherà con John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari, e Kevin Scott (CTO, Microsoft)- Domus de Maria (Cagliari) - 21° edizione dell'annuale convention di Confartigianato con focus su "Le sfide per il futuro sostenibile delle imprese". Interverranno, tra gli altri, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente della Commissione Attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli e il Presidente di ARERA Stefano Besseghini- I leader dell'UE si riuniranno a Copenaghen per un Consiglio europeo informale e discuteranno di come rafforzare la difesa comune dell'Europa e il sostegno all'Ucraina. La riunione informale sarà presieduta dal presidente del Consiglio europeo António Costa e ospitata dalla prima ministra danese Mette Frederiksen. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visita lo stabilimento senese di Beko a Siena in mattinata- La 25ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i CEO di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Acea, Ansaldo Energia e l'AD e DG di Terna- Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti- Palazzo Giureconsulti, Milano - 8ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 150 aziende, 120 eventi e 200 relatori09:30 -- Borsa Italiana, Milano - L'evento CVUTILITYDAY, organizzato da Credit Village con La Scala Società tra Avvocati, rappresenta un momento di confronto tra i principali attori del mondo Utility e della credit industry, offrendo spunti di riflessione sui cambiamenti in atto e sulle prospettive future di un comparto in forte evoluzione. Parteciperanno rappresentanti delle maggiori aziende del settore, banche, servicer, esperti e operatori specializzati09:30 -- Comunicazioni del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti, in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza11:00 -- Auditorium Villa Patrizi, Roma - Conferenza stampa della 15ª edizione di FrecciaRosa, l'iniziativa di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione alla prevenzione in ambito oncologico realizzata dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione IncontraDonna. All'appuntamento saranno presenti, tra gli altri, il Ministro Orazio Schillaci, Tommaso Tanzilli (Presidente Gruppo FS), Stefano Cuzzilla (Presidente Trenitalia), Adriana Bonifacino (Fondatrice Fondazione IncontraDonna) e Massimo Di Maio (Presidente eletto AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica)15:00 -- Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Regolamento Medio-Lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo: CdS Bilancio