Gas, Scornajenchi (Snam): "Stoccaggi al 90%, Italia da hub di destinazione a gateway europeo"

(Teleborsa) - "Siamo all'inizio dell'inverno con il 90% degli stoccaggi di gas pieni
, siamo contenti". Così l'AD di Snam
, Agostino Scornajenchi
, nel suo intervento all'Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore. "Lo stoccaggio è un elemento di fondamentale importanza nella gestione dei sistemi energetici del Paese: facciamo il 50% dell'elettricità con il gas, il resto ci arriva dal nucleare francese, dall'idroelettrico e dalle rinnovabili – ha sottolineato –. Se le temperature fredde
di questi primi giorni di autunno proseguono anche nella stagione invernale, credo che quest'anno andremo sopra la media degli ultimi anni in consumi di gas. A maggio-giugno eravamo del 6% sopra gli anni precedenti in consumo
di gas".
Scornajenchi ha poi spiegato che "l'Italia non è più hub destinazione ma penisola di transito
. I flussi
partono dall'Africa, arrivano dal Tap, e una parte arriva dal mare. Non siamo più un hub di destinazione ma diventiamo un gateway fondamentale
per tutti quei Paesi in Europa che dovranno fare a meno del gas russo. Siamo in una posizione fondamentale, da punto di destinazione possiamo essere un punto di transito. La capacità rigassificazione nazionale è di 28 miliardi di metri cubi
e ormai il 30% degli approvvigionamenti arriva dal mare con il GNL. È un mestiere che ci permette di avere un livello diversificazione che non abbiamo mai avuto".
"L’Italia è un mercato grande, secondo per consumi in Europa – ha quindi sottolineato l'AD di Snam –. Abbiamo vissuto anni con un costo dell’energia e del gas più alto rispetto ai nostri vicini. Ci auguriamo che essere diversificati da un punto di vista di fornitura e di logistica, con 10 punti di ingresso (5 via terra e 5 via mare), ci permetta di orientare bene e avere una buona capacità di switch anche immediata, che consenta di generare un impatto positivo sul livello dei prezzi riducendo il differenziale tra PSV
e TTF
".