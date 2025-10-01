Gas, Scornajenchi (Snam): "Stoccaggi al 90%, Italia da hub di destinazione a gateway europeo"

Snam

(Teleborsa) - "Siamo all'inizio dell'inverno con il 90% degli, siamo contenti". Così l'AD di, nel suo intervento all'Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore. "Lo stoccaggio è un elemento di fondamentale importanza nella gestione dei sistemi energetici del Paese: facciamo il 50% dell'elettricità con il gas, il resto ci arriva dal nucleare francese, dall'idroelettrico e dalle rinnovabili – ha sottolineato –. Se ledi questi primi giorni di autunno proseguono anche nella stagione invernale, credo che quest'anno andremo sopra la media degli ultimi anni in consumi di gas. A maggio-giugno eravamo del 6% sopra gli anni precedenti indi gas".Scornajenchi ha poi spiegato che "l'Italia non è più hub destinazione ma. Ipartono dall'Africa, arrivano dal Tap, e una parte arriva dal mare. Non siamo più un hub di destinazione ma diventiamo unper tutti quei Paesi in Europa che dovranno fare a meno del gas russo. Siamo in una posizione fondamentale, da punto di destinazione possiamo essere un punto di transito. La capacità rigassificazione nazionale è die ormai il 30% degli approvvigionamenti arriva dal mare con il GNL. È un mestiere che ci permette di avere un livello diversificazione che non abbiamo mai avuto"."L’Italia è un mercato grande, secondo per consumi in Europa – ha quindi sottolineato l'AD di Snam –. Abbiamo vissuto anni con un costo dell’energia e del gas più alto rispetto ai nostri vicini. Ci auguriamo che essere diversificati da un punto di vista di fornitura e di logistica, con 10 punti di ingresso (5 via terra e 5 via mare), ci permetta di orientare bene e avere una buona capacità di switch anche immediata, che consenta di generare un impatto positivo sul livello dei prezzi riducendo il differenziale tra".