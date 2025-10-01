Giornata cauta per i Listini europei che valutano gli effetti dello shutdown USA

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee
, con gli investitori che digeriscono le conseguenze dello shutdown governativo degli Stati Uniti
, dopo il mancato raggiungimento di un accordo
su un bilancio di 1,7 trilioni di dollari, pari a un quarto della spesa federale. Ciò peserà sui consumi a causa dell'assenza di stipendi per i lavoratori interessati, nonché sulla fiducia delle famiglie e dei mercati, con ogni settimana di shutdown che riduce leggermente il PIL. Con le elezioni di medio termine del 2026 (rinnovo del Congresso) all'orizzonte, la pressione elettorale dovrebbe spingere entrambe le parti a raggiungere un compromesso. Dal punto di vista degli investitori, una delle principali conseguenze dello stop temporaneo delle attività governative è quella dei ritardi nella pubblicazione dei dati macroeconomici, primo fra tutti il report sull'occupazione
previsto per venerdì, privando la Fed di un indicatore chiave.
Sul fronte macroeconomico, l'Eurostat ha comunicato che l'inflazione di settembre nell'Eurozona è salita
al +2,2% su anno, come da attese degli analisti. L'indagine PMI di S&P Global e HCOB ha mostrato
che alla fine del terzo trimestre, ribaltando il miglioramento di agosto, le condizioni operative delle aziende manifatturiere dell'eurozona sono peggiorate.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,75%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,73% e continua a trattare a 61,91 dollari per barile.
Torna a galoppare lo spread
, che si posiziona a +97 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 3,62%. Tra gli indici di Eurolandia
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, sostenuta Londra
, con un discreto guadagno dello 0,70%, e ferma Parigi
, che segna un quasi nulla di fatto.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che si attesta a 42.657 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 45.239 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,41%); sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,14%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Amplifon
(+1,88%), DiaSorin
(+1,75%), Mediobanca
(+1,74%) e Tenaris
(+1,61%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -2,15%. Preda dei venditori Brunello Cucinelli
, con un decremento dell'1,96%. Si muove sotto la parità Terna
, evidenziando un decremento dell'1,41%. Contrazione moderata per Italgas
, che soffre un calo dell'1,34%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Pirelli
(+2,07%), De' Longhi
(+2,01%), GVS
(+1,61%) e Caltagirone SpA
(+1,19%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Maire
, che prosegue le contrattazioni a -3,17%. Si concentrano le vendite su Fincantieri
, che soffre un calo del 2,24%. Vendite su Technoprobe
, che registra un ribasso del 2,09%. Seduta negativa per Safilo
, che mostra una perdita del 2,09%.