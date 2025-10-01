Listini europei proseguono in rialzo con Milano più cauta

(Teleborsa) - Piazza Affari prosegue più cauta
rispetto al trend rialzista dei principali mercati europei
.
Gli operatori digeriscono le conseguenze dello shutdown governativo degli Stati Uniti
, dopo il mancato raggiungimento di un accordo
su un bilancio di 1,7 trilioni di dollari, pari a un quarto della spesa federale. Ciò peserà sui consumi a causa dell'assenza di stipendi per i lavoratori interessati, nonché sulla fiducia delle famiglie e dei mercati, con ogni settimana di shutdown che riduce leggermente il PIL. Lo stop temporaneo delle attività governative porta con se anche ritardi nella pubblicazione dei dati macroeconomici, primo fra tutti il report sull'occupazione previsto per venerdì, privando la Fed di un indicatore chiave.
Con le elezioni di medio termine del 2026 (rinnovo del Congresso) all'orizzonte, la pressione elettorale dovrebbe spingere entrambe le parti a raggiungere un compromesso.
Lato macro, nel Vecchio Continente da segnalare che l'inflazione
di settembre nell'Eurozona è salita al +2,2% su anno
, come da attese degli analisti. L'indagine PMI di S&P Global e HCOB ha mostrato
che alla fine del terzo trimestre, ribaltando il miglioramento di agosto, le condizioni operative delle aziende manifatturiere
dell'eurozona sono peggiorate.
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,173. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,76%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 62,27 dollari per barile.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +96 punti base, con un deciso aumento di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,61%. Tra i listini europei
sostanzialmente tonico Francoforte
, che registra una plusvalenza dello 0,46%, in luce Londra
, con un ampio progresso dello 0,73%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,43%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 42.808 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 45.393 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,2%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,21%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Amplifon
(+2,56%), Telecom Italia
(+2,38%), Tenaris
(+2,34%) e DiaSorin
(+2,20%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -1,70%.
Calo deciso per Lottomatica
, che segna un -1,66%.
Sotto pressione Italgas
, con un forte ribasso dell'1,60%.
Contrazione moderata per Terna
, che soffre un calo dell'1,16%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Pirelli
(+2,93%), GVS
(+1,94%), De' Longhi
(+1,75%) e NewPrinces
(+1,74%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe
, che prosegue le contrattazioni a -2,86%.
Soffre Maire
, che evidenzia una perdita del 2,78%.
Preda dei venditori Fincantieri
, con un decremento del 2,42%.
Si concentrano le vendite su MFE A
, che soffre un calo del 2,14%.