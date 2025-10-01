Officina Stellare, valore della produzione di 10,7 milioni nei primi sei mesi del 2025

Officina Stellare

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2025ha registrato undi 10,7 milioni di euro, con una riduzione di 0,7 milioni rispetto al 30 giugno 2024 (-5,9%).delle vendite pari a 6,4 milioni sono diminuiti di 1,2 milioni (-15,9%) rispetto al 30 giugno 2024 e sono da attribuire per il 37% all’Italia, per il 35% all’area Europe, Middle East, and Africa (esclusa l’Italia), per il 27% all’area America e per il rimanente 1% all’area Asia-Pacific e si suddividono nei seguenti settori di mercato: Earth Observation 32%, Difesa 26%, LaserSATCOM 23%, Cyber 11%, Industrial Adaptive Optics 5%, Space Traffic Management 2%, Ricerca scientifica 1%.Ilè pari a 2,2 milioni, con un’incidenza del 20,1% sul Valore della Produzione, e registra una diminuzione di 0,3 milioni corrispondente al - 8,3% rispetto all’esercizio precedente (2,4 milioni e un’incidenza del 21,4% sul Valore della Produzione al 30 giugno 2024).Ilè pari a 0,3 milioni, in diminuzione di 0,4 milioni corrispondenti al -57,6% rispetto all’esercizio precedente (0,6 milioni al 30 giugno 2024).L’è pari a 12,1 milioni, in diminuzione di 0,2 milioni rispetto all’anno precedente (12,3 milioni al 31 dicembre 2024).Al 30 settembre 2025 ilconsolidato ammonta a 59,2 milioni, incluso quanto in corso di contrattualizzazione, senza considerare gli ordini in via di perfezionamento. Il portafoglio, in crescita rispetto all’anno precedente, copre il periodo 2025–2029, vede in particolare 25,6 milioni (43%) nel settore Earth Observation, 14,9 milioni (25%) nel settore Laser SATCOM, 6,3 milioni (11%) nel settore Cyber e 6,2 milioni (10%) nel settore Difesa.