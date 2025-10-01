Otofarma, ricavi per 8 milioni nei primi sei mesi del 2025

Otofarma

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2025 idisi attestano a 8,0 milioni di euro, in crescita del +19,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato è conseguenza della strategia commerciale perseguita dal Gruppo basata sull’incremento del numero di farmacie attive sul territorio nazionale e del fatturato medio per farmacia.L’nel periodo si è attestato a 827 mila euro, pari a un margine del 9,7% sul Valore della Produzione, mentre l’è stato pari a 578 mila euro, pari ad un margine del 6,8%. Al 30 giugno 2025 ilè stato negativo per 180 mila euro.Laè pari a 1,1 milioni, da 356 mila euro al 31 dicembre 2024, per effetto di una dinamica sfavorevole nel semestre del capitale circolante, il pagamento delle imposte ed una minore generazione di cassa operativa realizzata dal gruppo., CEO di Otofarma, ha dichiarato, “I risultati conseguiti nel corso del primo semestre confermano il trend di crescita del fatturato già registrato negli esercizi precedenti, frutto di una strategia mirata e innovativa, che abbiamo voluto implementare da pionieri in un mercato che tipicamente segue politiche commerciali più tradizionali.” “L’importante riscontrocommerciale che stiamo ricevendo sul mercato, unitamente al traguardo della quotazione in Borsa – aggiunge il presidente Gennaro Bartolomucci – ci consentirà di perseguire i nostri piani di crescita e di potenziare gli investimenti in innovazione tecnologica e nei servizi ai pazienti, di ampliare la nostra capillarità sul territorio attraverso il network di farmacie e di aumentare la nostra capacità produttiva.”