Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 26 settembre

USA, Scorte petrolio nella settimana del 26 settembre su base settimanale (WoW) 1,79 Mln barili, in aumento rispetto al precedente -607K barili (la previsione era 1,5 Mln barili).
