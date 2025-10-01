Triboo, ricavi in calo ma ritorno all'utile nel primo semestre

Triboo

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2025, il Gruppoha registrato, in diminuzione del 17,2% rispetto ai 33,9 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.La contrazione è principalmente riconducibile, da un lato, alla conclusione di contratti di partnership con alcuni clienti dell’ecommerce, avvenuta nel corso del secondo semestre 2024, e quindi ridotto il perimetro operativo rispetto al 2024, dall’altro dal protrarsi della generale situazione di incertezza sui mercati di riferimento del Gruppo, come la moda; sono in parte, anche subentrate dinamiche di mercato meno favorevoli che hanno inciso negativamente su alcuni mercati.Tale riduzione del volume d’affari era tuttavia già considerata neldi riferimento, e i ricavi conseguiti nel periodo risultano in linea con il budget di periodo.Nonostante il suddetto calo dei ricavi l’è cresciuto del 24,2%, attestandosi a 4,5 milioni, rispetto ai 3,6 milioni del primo semestre 2024 anche a seguito della plusvalenza di 1,3 milioni realizzata dalla cessione della controllata E-Site.Iniziano a manifestarsi gli effetti delle azioni di efficientamento attuate dal Gruppo, tra cui la razionalizzazione della base fornitori, un più stringente controllo dei costi operativi mediante impiego di soluzioni basate su intelligenza artificiale nei processi aziendali e nei servizi precedentemente esternalizzati.Ildel periodo è positivo per 745mila euro, a fronte di un risultato netto negativo di 1.659 migliaia di euro nel primo semestre 2024.Al 30 giugno 2025 l’del Gruppo è pari a 16,3 milioni, rispetto ad un indebitamento netto di 16,4 milioni al 31 dicembre 2024. Tale indebitamento include i debiti finanziari per affitti e leasing, per 3,7 milioni contabilizzati in conformità al principio contabile internazionale IFRS 16.