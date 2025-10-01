Milano 17:15
USA, scorte petrolio settimanali salgono più delle attese

negli ultimi sette giorni al 26 settembre 2025

(Teleborsa) - Sono salite più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 26 settembre 2025, sono cresciuti di circa 1,8 milioni di barili a 416,5 MBG, contro attese per un incremento più contenuto di 1,5 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 0,6 MBG, arrivando a 123,6 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una crescita di 4,1 milioni a quota 220,7 MBG.

Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,7 milioni a 406,7 MBG.
