USA, scorte petrolio settimanali salgono più delle attese

(Teleborsa) - Sono salite più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA
, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 26 settembre 2025
, sono cresciuti di circa 1,8 milioni di barili a 416,5 MBG, contro attese per un incremento più contenuto di 1,5 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un aumento di 0,6 MBG, arrivando a 123,6 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato una crescita di 4,1 milioni a quota 220,7 MBG.
Le riserve strategiche di petrolio
sono aumentate di 0,7 milioni a 406,7 MBG.