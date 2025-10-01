USA, scorte petrolio settimanali salgono più delle attese

(Teleborsa) - Sono salite più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L', la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio,, sono cresciuti di circa 1,8 milioni di barili a 416,5 MBG, contro attese per un incremento più contenuto di 1,5 milioni.Gli stock dihanno registrato un aumento di 0,6 MBG, arrivando a 123,6 MBG, mentre le scorte dihanno registrato una crescita di 4,1 milioni a quota 220,7 MBG.Lesono aumentate di 0,7 milioni a 406,7 MBG.