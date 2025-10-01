Wall Street debole con avvio shutdown

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, dopo i dati dei posti di lavoro del settore privato americano
. I mercati sembrano aver digerito lo shutdown in cui sono entrati, oggi, gli Stati Uniti, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione federale. Una delle principali conseguenze dello stop temporaneo delle attività governative è quella dei ritardi nella pubblicazione dei dati macroeconomici, primo fra tutti il report sull'occupazione previsto per venerdì, privando la Fed di un indicatore chiave.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
si attesta a 46.368 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
che rimane a 6.699 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,31%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,27%). Sanitario
(+1,98%), utilities
(+0,89%) e beni di consumo secondari
(+0,68%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materiali
(-1,40%), telecomunicazioni
(-0,86%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,80%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Merck
(+5,79%), Amgen
(+5,75%), Nike
(+4,92%) e Visa
(+1,52%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Wal-Mart
, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.
Soffre Home Depot
, che evidenzia una perdita dell'1,78%.
Preda dei venditori McDonald's
, con un decremento dell'1,59%.
Tentenna Sherwin Williams
, che cede l'1,36%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Astrazeneca
(+9,22%), Regeneron Pharmaceuticals
(+7,92%), Biogen
(+7,56%) e Micron Technology
(+7,48%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su IDEXX Laboratories
, che prosegue le contrattazioni a -5,52%.
In perdita Atlassian
, che scende del 5,49%.
Pesante MercadoLibre
, che segna una discesa di ben -4,65 punti percentuali.