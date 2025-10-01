Wall Street debole con shutdown e calo occupazione settore privato

Pfizer

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street con gli investitori che guardano all'avvio dello shutdown per gli uffici federali dalla mezzanotte ora locale. Si tratta del primo blocco dal 2018, quando durò 35 giorni.Gli addetti ai lavori sono preoccupati che graveranno su un'economia già fragile e per il possibile rinvio della diffusione dei dati sul mercato del lavoro USA, in calendario venerdì, preceduta dai sussidi alla disoccupazione domani, 2 ottobre. Il dato in uscita oggi ha mostrato che, a settembre, deludendo le aspettative, secondo quanto riferito da ADP nel suo rapporto mensile.Sul fronte societario, focus sudopo l'accordo raggiunto negli Usa per la riduzione dei prezzi dei farmaci.A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 46.342 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,26%, scambiando a 6.671 punti. In lieve calo anche il(-0,31%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,3%).