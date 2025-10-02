ACBC nomina Davide Vassallo Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Teleborsa) -, azienda leader nell'innovazione responsabile dei settori moda e lifestyle, annuncia oggi la nomina dia seguito dell'approvazione avvenuta durante la recente riunione del CdA. Vassallo ricopre attualmente il ruolo di CEO di dss+, società globale di consulenza in management operativo, dove ha guidato con successo trasformazioni su larga scala per generare crescita, valore per gli azionisti e sostenibilità a lungo termine in diversi settori.Con oltre 20 anni di esperienza internazionale,ha supportato organizzazioni nei settori oil & gas, trasporti, telecomunicazioni, manifatturiero e infrastrutture, accompagnandole in percorsi di cambiamento strategico ed eccellenza operativa."Sono onorato di entrare in ACBC come Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel corso della mia carriera – ha dichiarato– ho guidato organizzazioni di consulenza globali attraverso trasformazioni strategiche complesse, capaci di generare crescita e valore pergli azionisti. Sono particolarmente entusiasta del potenziale di ACBC, di trasformare l'industria della moda partendo dal prodotto stesso, sfruttando l'innovazione per rendere la sostenibilità la norma e non l'eccezione. Insieme a Gio e al management team, mi concentrerò sull'espansione internazionale di ACBC e sullo sviluppo del business per portare il modello responsabile dell'azienda in nuovi mercati, in tutto il mondo"."Siamo entusiasti di accogliere Davide come Presidente del Consiglio di Amministrazione – ha aggiunto– La sua comprovata leadership nella guida di organizzazioni globali, unita alla sua profonda competenza in ambito di sostenibilità e trasformazione, lo rendono il partner ideale per accompagnare ACBC nella sua prossima fase di crescita. Con la visione e la governance di Davide, siamo certi di poter accelerare la nostra espansione internazionale e continuare a fissare nuovi standard nel settore della moda e del lifestyle responsabili".