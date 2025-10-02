Bank of England, aziende britanniche prevedono la peggiore inflazione dalla fine del 2023

(Teleborsa) - Le aziende britanniche prevedono che, nel prossimo anno. Lo rileva un sondaggio della Banca d'Inghilterra, che sottolinea come questo esito probabilmente aumenterà i timori di un'inflazione persistente.I direttori finanziari intervistati dalla Bank of England (BoE), il mese scorso, hanno dichiarato di prevedere un'inflazione del 3,5% nei prossimi 12 mesi, aumentando le aspettative per il secondo mese consecutivo. Le attese erano state più elevate l'ultima volta a dicembre 2023, poco prima che l'ondata di pressioni sui prezzi post-Covid iniziasse ad allentarsi.Risultati che forniranno sostegno a quei funzionari della Banca centrale inglese che preferiscono mantenere i tassi di interesse invariati., economista americana e membro del Comitato di politica monetaria della BoE, ha avvertito nei giorni scorsi che uno scenario di inflazione persistente, si sta già verificando, mentre la sua collegaha affermato che "la maggior parte della disinflazione potrebbe essersi già verificata".Ildella BoE ha, inoltre, rivelato che le aziende prevedono di aumentare i prezzi del 3,7%, nel prossimo anno, in accelerazione rispetto al 3,5% previsto ad agosto.Il governatore Andrew Bailey e i suoi colleghi sono sempre più divisi su quando, e persino se, allentare nuovamente la politica monetaria. I funzionari stanno soppesando il deterioramento del mercato del lavoro con la persistente crescita salariale e le crescenti aspettative di inflazione delle famiglie, trainate dall'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari.