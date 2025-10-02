Bentley Systems sostituirà Western Union nell'indice S&P MidCap 400, e Western Union sostituirà Mr. Cooper Group nell'indice S&P SmallCap 600 a partire dall'apertura delle contrattazioni di lunedì 6 ottobre. Lo ha comunicato S&P Dow Jones Indices, il gestore degli indici.

(Teleborsa) -La variazione è arrivata dopo che Rocket Companies haMr. Cooper Group in un'operazione che si è conclusa oggi, 1° ottobre. La capitalizzazione di mercato di Western Union è più rappresentativa del segmento delle small cap.