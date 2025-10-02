Milano 16:17
43.129 +0,11%
Nasdaq 16:17
24.867 +0,27%
Dow Jones 16:17
46.369 -0,16%
Londra 16:17
9.432 -0,15%
Francoforte 16:17
24.409 +1,23%

Finanza
Bentley Systems sostituirà Western Union nell'indice S&P MidCap 400
(Teleborsa) -
Bentley Systems sostituirà Western Union nell'indice S&P MidCap 400, e Western Union sostituirà Mr. Cooper Group nell'indice S&P SmallCap 600 a partire dall'apertura delle contrattazioni di lunedì 6 ottobre. Lo ha comunicato S&P Dow Jones Indices, il gestore degli indici.

La variazione è arrivata dopo che Rocket Companies ha acquisito Mr. Cooper Group in un'operazione che si è conclusa oggi, 1° ottobre. La capitalizzazione di mercato di Western Union è più rappresentativa del segmento delle small cap.
