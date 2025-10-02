Borse europee trainate da automotive e lusso. Milano zavorrata dalle banche

(Teleborsa) - Seduta mista per Borse europee
, dove spiccano i rialzi di Parigi e Francoforte, mentre restano vicino alla parità Milano e Madrid. Vola il titolo Stellantis
, dopo indiscrezioni sulla possibile cessione della divisione di car sharing, i dati di vendita in Italia e USA superiori alle stime e alcuni giudizi degli analisti.
Sul fronte macroeconomico
, in Eurozona
ad agosto il tasso di disoccupazione è salito marginalmente al 6,3%, contro attese di stabilità, dal minimo storico del 6,2% di luglio (stessa dinamica
per quello italiano, passato al 6% dal 5,9%). Martin Kasaks del direttivo BCE ha detto che il livello dei tassi del 2% può essere confermato, in assenza di shock, evidenziando che le mosse future possono essere al rialzo o al ribasso.
Negli Stati Uniti
la pubblicazione delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione è stata rimandata
a causa dello shutdown. Secondo il rapporto Challenger di settembre i datori di lavoro hanno annunciato
meno licenziamenti (54 mila) rispetto sia ad agosto (86 mila) che allo stesso mese dell'anno precedente (73 mila, per -25,8%).
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,58%.
Sensibile peggioramento dello spread
, che raggiunge quota +97 punti base, aumentando di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 3,60%. Tra gli indici di Eurolandia
in luce Francoforte
, con un ampio progresso dell'1,34%, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e andamento positivo per Parigi
, che avanza di un discreto +1,23%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,24% a 43.181 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 45.783 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+0,92%); come pure, in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,9%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in primo piano Stellantis
, che mostra un forte aumento dell'8,12%. Ben comprata Ferrari
, che segna un forte rialzo del 3,21%. Moncler
avanza del 3,11%. Si muove in territorio positivo Prysmian
, mostrando un incremento del 3,06%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediobanca
, che continua la seduta con -3,00%. Preda dei venditori Unicredit
, con un decremento dell'1,83%. Si concentrano le vendite su Banco BPM
, che soffre un calo dell'1,67%. Sottotono Banca MPS
che mostra una limatura dell'1,29%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Pharmanutra
(+17,11%), Fincantieri
(+10,59%), Technoprobe
(+5,96%) e Ferragamo
(+3,28%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su NewPrinces
, che prosegue le contrattazioni a -3,00%. Vendite su Webuild
, che registra un ribasso del 2,17%. Seduta negativa per Rai Way
, che mostra una perdita dell'1,80%. Sotto pressione Sanlorenzo
, che accusa un calo dell'1,71%.