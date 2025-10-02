CVC raccoglie 10,4 miliardi di euro per quarto fondo europeo di direct lending

CVC

(Teleborsa) -, la divisione di gestione del credito del colosso del private equity europeo, ha annunciato la(EUDL IV). CVC hadestinati a opportunità di Direct Lending in Europa. Si tratta di un incremento significativo rispetto ai precedenti fondi europei di Direct Lending di CVC, che avevano raccolto rispettivamente 6,3 miliardi di euro nel 2022 e 1,3 miliardi di euro nel 2020."Quello del nostro ultimo fondo europeo di Direct Lending è un risultato eccellente che riflette una performance degli investimenti molto positiva e relazioni consolidate e di lunga data con investitori istituzionali di altissima qualità - ha detto- La piattaforma Credit di CVC trae forza dalla nostra rete internazionale di 30 uffici locali e dalla solida competenza negli investimenti. Siamo il principale gestore di Collateralized Loan Obligation (CLO) e tra i primi tre gestori di Private Credit in Europa. Le nostre strategie di Liquid e Private Credit sono cresciute costantemente negli ultimi anni e oggi rappresentano quasi un quarto del totale degli asset in gestione di CVC"."Il mercato europeo del private credit si è sviluppato in modo significativo negli ultimi anni, spinto da fattori strutturali e dalla crescente rilevanza del private credit all'interno del più ampio ecosistema del credito - ha commentato- Abbiamo saputo cogliere questa opportunità per far crescere la nostra piattaforma e rafforzare le nostre risorse, rendendo CVC Credit uno dei tre principali operatori del private credit in Europa".Il fondo EUDL IV ha già fatto registrare una crescita importante,. Tra le operazioni più recenti completate da EUDL IV: il buyout di Immedica Pharma da parte di KKR; l'acquisizione e la strategia di crescita di smartTrade; l'acquisizione di idealista da parte di Cinven; il ruolo di unico finanziatore per l'acquisizione di Innovative Beauty Group; il supporto al delisting di Alpha FMC dall'AIM Market della Borsa di Londra da parte di Bridgepoint.CVC Credit attualmente, di cui 43 miliardi di euro a pagamento, attraverso le proprie attività di Liquid Credit e Private Credit. All'interno della piattaforma di Private Credit rientrano le strategie European Direct Lending e Capital Solutions, che complessivamente superano i 18 miliardi di euro di asset.