ELES, KT&Partners abbassa fair value e conferma Add

(Teleborsa) - KT&Partners
ha abbassato a 3,08 euro per azione (dai precedenti 3,19 euro) il fair value
su ELES
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, confermando la raccomandazione "Add
" (upside potenziale del 44%).
Analizzando i conti dell'azienda, gli analisti hanno sottolineato che ELES ha chiuso il primo semestre 2025
con ricavi
per 14 milioni di euro (-8,6% su base annua), in linea con le attese, penalizzati dal calo del business semiconduttori (-17% a 8,4 milioni) per la debole domanda automotive
(-42%). In controtendenza la crescita delle applicazioni industriali e AI/HPC (+28%) e il buon andamento dell’aerospazio e difesa (+8% a 5,6 milioni).
La redditività
si è contratta, con un EBITDA
dimezzato a 1,1 milioni (margine 7,8%) e un risultato netto negativo per 1 milione, anche a causa di effetti cambio. La posizione finanziaria netta resta positiva (1,9 milioni) grazie a una buona generazione di cassa operativa.
KT&Partners ha spiegato la decisione di cambiare la sua valutazione dopo che ELES ha rivisto al ribasso le previsioni di ricavi per l’esercizio, attesi ora a 37,9 milioni di euro
(+6,2% YoY), il 3% sotto le stime precedenti. Il comparto Semiconduttori
è stimato in crescita a una cifra nel 2025, ma con il recupero dell’automotive
posticipato al 2026; nel periodo 2024-2028 i ricavi dovrebbero crescere a un CAGR del 12,5%. La divisione Aerospace & Defence
subirà una temporanea frenata (+8% YoY nel 2025), legata alla transizione verso soluzioni standardizzate, ma con prospettive di crescita più solide sul lungo termine (CAGR ~12% al 2028).
L’EBITDA 2025
è previsto a 6,5 milioni (in lieve calo rispetto ai 6,7 milioni stimati in precedenza), ma con un margine in miglioramento al 16,9%. Entro il 2028, la marginalità dovrebbe salire al 20,1%, con un EBITDA di 11,6 milioni.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)