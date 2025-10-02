Milano 13:13
ELES, KT&Partners abbassa fair value e conferma Add
(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato a 3,08 euro per azione (dai precedenti 3,19 euro) il fair value su ELES, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, confermando la raccomandazione "Add" (upside potenziale del 44%).

Analizzando i conti dell'azienda, gli analisti hanno sottolineato che ELES ha chiuso il primo semestre 2025 con ricavi per 14 milioni di euro (-8,6% su base annua), in linea con le attese, penalizzati dal calo del business semiconduttori (-17% a 8,4 milioni) per la debole domanda automotive (-42%). In controtendenza la crescita delle applicazioni industriali e AI/HPC (+28%) e il buon andamento dell’aerospazio e difesa (+8% a 5,6 milioni).

La redditività si è contratta, con un EBITDA dimezzato a 1,1 milioni (margine 7,8%) e un risultato netto negativo per 1 milione, anche a causa di effetti cambio. La posizione finanziaria netta resta positiva (1,9 milioni) grazie a una buona generazione di cassa operativa.

KT&Partners ha spiegato la decisione di cambiare la sua valutazione dopo che ELES ha rivisto al ribasso le previsioni di ricavi per l’esercizio, attesi ora a 37,9 milioni di euro (+6,2% YoY), il 3% sotto le stime precedenti. Il comparto Semiconduttori è stimato in crescita a una cifra nel 2025, ma con il recupero dell’automotive posticipato al 2026; nel periodo 2024-2028 i ricavi dovrebbero crescere a un CAGR del 12,5%. La divisione Aerospace & Defence subirà una temporanea frenata (+8% YoY nel 2025), legata alla transizione verso soluzioni standardizzate, ma con prospettive di crescita più solide sul lungo termine (CAGR ~12% al 2028).

L’EBITDA 2025 è previsto a 6,5 milioni (in lieve calo rispetto ai 6,7 milioni stimati in precedenza), ma con un margine in miglioramento al 16,9%. Entro il 2028, la marginalità dovrebbe salire al 20,1%, con un EBITDA di 11,6 milioni.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
