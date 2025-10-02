Gelato artigianale italiano consolida leadership europea: +3% di crescita estiva

Italian Exhibition Group (IEG)

(Teleborsa) - L'Italia traina i consumi di gelato in Europa, rappresentando – insieme a Francia e Spagna – il 68% delle porzioni vendute nei primi 5 mercati. All'interno di una crescita estiva che nel nostro paese, a valore,è stata del 3% rispetto al 2024, periodo nel quale si concentra almeno il 70% del fatturato del settore in Italiastimato intorno ai 3 miliardi di euro. Sono iorganizzato daalladal 16 al 20 gennaio 2026. Giunto alla 47esima edizione, l'evento si conferma la vetrina internazionale con il meglio delle filiere industriali di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza. Si prevede un'edizione da record, con 1.300 brand espositori da oltre 30 Paesi, distribuiti su 30 padiglioni, e una stima di operatori professionali in visita provenienti da oltre 150 nazioni.sarà la più completa a livello globale, coprendo l'intera catena del valore. Tecnologia e attrezzature (dalle macchine di ultima generazione alle vetrine refrigerate), materie prime, ingredienti e semilavorati, design e arredo fino alle più innovative soluzioni digitali per ogni modello di business del foodservice: dalla gelateria indipendente alle catene organizzate, fino ai quick service restaurant, i locali fine dining e l'ospitalità luxury.intensifica le iniziative mirate a espandere la presenza del gelato artigianale italiano nei mercati chiave. Si parte dal, che rappresenta il secondo mercato mondiale per numero di gelaterie dopo l'Italia. L'iniziativa prevede tour guidati personalizzati per migliaia di professionisti tedeschi, facilitati anche dal volo diretto Monaco-Rimini durante la fiera, per favorire il networking e l'esplorazione dell'offerta espositiva. Un programma ricco di momenti di convivialità pensati per offrire un'esperienza immersiva. Sempre sull'estero,una scelta che testimonia la forte espansione e l'enorme potenziale del mercato asiatico per l'industria dell'ospitalità e del gelato italiano. La delegazione di operatori indiani in arrivo a SIGEP avrà l'opportunità di esplorare da vicino le potenzialità del gelato artigianale di tradizione italiana. Infine, la, che mira a educare investitori e operatori esteri sulla cultura, qualità e sulle innovative applicazioni del gelato nel foodservice. L'iniziativa, in collaborazione con(Associazione Nazionale Costruttori Macchine Arredamenti Attrezzature per Gelato) emetterà in contatto la filiera italiana con i grandi player della ristorazione mondiale tramite workshop e masterclass.L'arena di SIGEP World ospiterà l'attesissima Gelato World Cup, la competizione internazionale biennale che vedrà sfidarsi team di professionisti della gelateria. L'undicesima edizione vedrà l'Italia, detentrice del titolo 2024, confrontarsi con altre 11 nazioni d'élite: Francia, Belgio, Polonia, Giappone, Singapore, Indonesia, Cina, Argentina, Messico, Perù, Ecuador. Le squadre si sfideranno in otto spettacolari prove che combinano rigore tecnico, gusto e abilità artistica.I dati CREST di Circana sottolineano la centralità dell'Italia nel mercato comunitario: "Nonostante alcune incertezze legate a condizioni climatiche non favorevoli, l'estate traina i consumi di gelato in Italia, Francia e Spagna, che insieme rappresentano il 68% delle porzioni servite nei primi 5 Paesi europei – spiega–. Il gelato si conferma parte di una categoria del piccolo lusso accessibile al quale i consumatori non rinunciano volentieri".Mentre perl'estate ha confermato le previsioni di consumo. A valore, la crescita si è attestata al +3% rispetto al 2024: a trainare il settore è stato soprattutto il centro Italia (+5%) grazie alle città d'arte e il sud (+4%), mentre il nord ha avuto una crescita minima dovuta soprattutto al maltempo.