Italian Tech Week, Labriola (TIM): l'AI è il presente, è necessario definire la sovranità dei dati

(Teleborsa) - L'non è più solo una visione del futuro, ma sta giàsollevando degli interrogativi relativi alla gestione dei dati ed alla. E' questo il tema al centro dell’incontro con Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM, all’interno dell’italian design week di Torino, uno dei principali eventi italiani dedicata all', alle startup, ai venture capitalist e al futuro digitale. Il tema è di stringente attualità, come ha spiegato Labriola: "Io, per il lavoro che faccio, rispondo al diritto del lavoro italiano, al diritto societario italiano, e devo rispettare le norme italiane per la privacy e la fiscalità italiana. Il digitale ha creato una dimensione parallela nella quale la giurisdizione è molto più labile.La sovranità dei dati è infatti uno dei temi più importanti del dibattito tecnologico attuale, soprattutto in un periodo di forte incertezza geopolitica dove la tecnologia è un elemento sempre più importante e pervasivo, continua infatti Labriola: "Il fatto di avere datacenter e server sul territorio non vuol dire necessariamente che il dato che abbiamo sul territorio risponda alla. Se quindi un governo straniero in qualunque momento può chiedere informazioni senza avvisare il governo italiano, senza avvisare il cliente, senza avvisare l'operatore che sta utilizzando quei dati, per un tema di, questo è giusto o sbagliato? Diciamo che dobbiamo trovare il modo di far convergere queste due dimensioni: la dimensione del mondo reale e la dimensione del digitale".In questo contesto in cui i dati sono un tema centrale, l’intelligenza artificiale resta un elemento importante della strategia di Tim, che è il primo operatore in Italia ad investire sulla diffusione trasversale di questa tecnologia, offrendoai propri clienti un abbonamento pro a, uno dei principali modelli di AI generativa attualmente disponibile: "Come azienda che fa sistema Paese, tendenzialmente i nostri clienti non sono esattamente i teenager. Abbiamo pensato di mettere a disposizione del sistema Paese e ai nostri clienti questi tool per capire come funzionano. È abbastanza normale oggi che le persone non si avvicinino alle novità, soprattutto se devono essere pagate, perché hanno timore e vogliono capire. Quindi offrire gratuitamente un servizio premium di intelligenza artificiale è un modo per avvicinarli a un futuro che è sempre più presente".In questo scenario è importante regolamentare e gestire i problemi di carattere normativo, ma, secondo Labriola, la regolamentazione non deve diventare un ostacolo per il progresso: "''. Draghi ha ripetuto la stessa cosa un anno dopo il suo report. Dobbiamo capire che stare fermi non è possibile. Dobbiamo prendere dellee ora, tra tre anni è tardi.Dobbiamo capire che l'e non possiamo essere attori marginali. Dobbiamo recuperare una certa leadership e si fa solo con."