Listini europei in territorio positivo, a Piazza Affari vola Stellantis

(Teleborsa) - Marginale aumento della Borsa di Milano, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro.

A Piazza Affari Stellantis vola sopra il 7%, spinta dai dati sulle immatricolazioni in Italia a settembre, che hanno visto crescere il gruppo automobilistico correre più del mercato, e della decisione di Banca Akros di alzare il rating da "accumulate" a "buy", portando il target price da 9,5 a 10,5 euro.

Tra le MidCap spicca la performance di Fincantieri (+5,88%) dopo che Mediobanca Research ha aumentato il target price da 20 a 27 euro (rating outperform), vista la solida posizione del gruppo cantieristico nel cogliere l'eccezionale crescita della domanda globale nel settore navale –, in particolare nel settore della difesa e underwater – e alle attese sul nuovo piano industriale 2025-2030 che dovrebbe evidenziare un significativo incremento degli obiettivi finanziari rispetto al precedente.

Occhi del settore bancario puntati invece sulla riunione del Cda i Mps chiamato a presentare i nomi per la guida di Mediobanca: si va verso il ticket formato da Vittorio Grilli alla presidenza e Alessandro Melzi d’Eril (attualeo ceo di Anima) nel ruolo di amministratore delegato.

Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,175. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 3.881,7 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 61,54 dollari per barile.

Sale molto lo spread, raggiungendo +96 punti base, con un deciso aumento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,59%.

Tra gli indici di Eurolandia si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dell'1,36%, piatta Londra, che tiene la parità, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dell'1,27%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,4%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 45.857 punti.

In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,18%); come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,06%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Stellantis (+7,75%), Moncler (+2,79%), Banca Popolare di Sondrio (+2,53%) e STMicroelectronics (+2,43%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -1,66%.

Contrazione moderata per Tenaris, che soffre un calo dell'1,11%.

Sottotono Mediobanca che mostra una limatura dell'1,06%.

Deludente Telecom Italia, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Pharmanutra (+12,90%), Fincantieri (+8,51%), Technoprobe (+4,32%) e Piaggio (+3,80%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces, che continua la seduta con -2,14%.

Fiacca Ariston Holding, che mostra un piccolo decremento dell'1,33%.

Discesa modesta per Rai Way, che cede un piccolo -1,15%.

Pensosa Webuild, con un calo frazionale dello 0,97%.
