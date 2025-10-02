Listini europei in territorio positivo, a Piazza Affari vola Stellantis

(Teleborsa) - Marginale aumento della Borsa di Milano
, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro.
A Piazza Affari Stellantis
vola sopra il 7%, spinta dai dati sulle immatricolazioni
in Italia a settembre, che hanno visto crescere il gruppo automobilistico correre più del mercato, e della decisione di Banca Akros
di alzare il rating
da "accumulate" a "buy", portando il target price
da 9,5 a 10,5 euro.
Tra le MidCap spicca la performance di Fincantieri
(+5,88%) dopo che Mediobanca Research ha aumentato
il target price
da 20 a 27 euro (rating outperform), vista la solida posizione del gruppo cantieristico nel cogliere l'eccezionale crescita della domanda globale nel settore navale –, in particolare nel settore della difesa e underwater – e alle attese sul nuovo piano industriale 2025-2030 che dovrebbe evidenziare un significativo incremento degli obiettivi finanziari rispetto al precedente.
Occhi del settore bancario
puntati invece sulla riunione del Cda i Mps
chiamato a presentare i nomi per la guida di Mediobanca
: si va verso il ticket formato da Vittorio Grilli
alla presidenza e Alessandro Melzi d’Eril
(attualeo ceo di Anima
) nel ruolo di amministratore delegato.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,175. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 3.881,7 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 61,54 dollari per barile.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +96 punti base, con un deciso aumento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,59%. Tra gli indici di Eurolandia
si muove in territorio positivo Francoforte
, mostrando un incremento dell'1,36%, piatta Londra
, che tiene la parità, e denaro su Parigi
, che registra un rialzo dell'1,27%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,4%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 45.857 punti.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+1,18%); come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+1,06%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Stellantis
(+7,75%), Moncler
(+2,79%), Banca Popolare di Sondrio
(+2,53%) e STMicroelectronics
(+2,43%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unicredit
, che prosegue le contrattazioni a -1,66%.
Contrazione moderata per Tenaris
, che soffre un calo dell'1,11%.
Sottotono Mediobanca
che mostra una limatura dell'1,06%.
Deludente Telecom Italia
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Pharmanutra
(+12,90%), Fincantieri
(+8,51%), Technoprobe
(+4,32%) e Piaggio
(+3,80%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces
, che continua la seduta con -2,14%.
Fiacca Ariston Holding
, che mostra un piccolo decremento dell'1,33%.
Discesa modesta per Rai Way
, che cede un piccolo -1,15%.
Pensosa Webuild
, con un calo frazionale dello 0,97%.