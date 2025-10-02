MPS, Morningstar DBRS alza rating a BBB dopo successo dell'offerta su Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) -haa lungo termine di(MPS) a "" da "BBB (basso)", con trend positivo.L'upgrade riflette l'ulterioree degli indicatori di qualità del credito di MPS nel primo semestre del 2025, nonché ilpubblica per l'acquisto di. MPS ha acquisito il controllo di Mediobanca, assicurandosi l'86,3% del capitale, con l'acquisizione positiva per l'affidabilità creditizia di MPS, dati i punti di forza del franchise di Mediobanca e la sua solida situazione patrimoniale.L'unione di MPS e Mediobanca si traduce in un, dice l'agenzia di rating. Tuttavia, la differenza nei loro modelli di business potrebbe comportare sfide di integrazione ed esecuzione. Una gestione efficace delle fasi di transizione sarà fondamentale per garantire un'integrazione fluida.per garantire la fidelizzazione di clienti e talenti. Sebbene questo processo sia probabilmente complesso, secondo Morningstar DBRS, il management di MPS possiede l'esperienza e i punti di forza per raggiungere gli obiettivi strategici di questa transazione. Morningstar DBRS ritiene che le sinergie di ricavo derivanti da questa transazione siano potenzialmente più significative delle sinergie di costo, data la limitata sovrapposizione operativa tra le istituzioni.