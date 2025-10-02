Neosperience, Melpignano nuovo Chief Innovation Officer. Cda rinvia IPO sul Nasdaq

Neosperience

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha annunciato una riorganizzazione della governance., cofondatore e fino a ieri presidente e consigliere del CdA, ha rassegnato le dimissioni per assumere il nuovo ruolo didi Gruppo, con l’obiettivo di guidare l’evoluzione tecnologica e le strategie di prodotto. La presidenza passa al cofondatore, mentreresta amministratore delegato.Il consiglio ha inoltre esaminato i risultati economico-finanziari del, che evidenziano per la capogruppo ricavi pari a 4,6 milioni di euro, in calo rispetto ai 5,5 milioni del primo semestre 2024, ma con una crescita del 40% nelle linee di business legate all’intelligenza artificiale. L’si attesta positivo a 0,5 milioni di euro grazie a interventi di razionalizzazione. A livello consolidato, i ricavi sono pari a 10,8 milioni, contro i 13 milioni registrati un anno prima.Sul, proseguono le trattative con gli istituti di credito nell’ambito del percorso di, avviato a fine 2024. Il piano aggiornato, che prevede il rimborso integrale del debito con tempistiche più diluite, dovrebbe essere presentato entro ottobre 2025 con la validazione di esperti indipendenti. L’obiettivo è giungere alla riammissione del titolo in Borsa.Il Cda ha poi rilevato che la controllatacontinua a registrare una forte crescita commerciale, con nuovi contratti e collaborazioni nel settore della sanità digitale, tra cui Policlinico di Milano, Ambimed e Vivisol. La società ha inoltre avviato lo sviluppo di soluzioni innovative come NEO Emergency e NEO Hospital.Il CdA ha infine deciso di posticipare il progetto disul Nasdaq, valutando strategie alternative di finanziamento per sostenere lo sviluppo e consolidare il posizionamento competitivo.