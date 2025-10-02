Milano 14:45
UE autorizza acquisizione di Grain da parte di Centrica e Bridgepoint

Economia, Energia
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di National Grid Grain LNG e Thamesport Interchange Limited (insieme Grain) da parte di Centrica e Bridgepoint Group, tutte con sede nel Regno Unito. L'operazione riguarda principalmente i settori delle infrastrutture del gas, nonché la produzione e la vendita di gas.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
