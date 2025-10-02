Wall Street cauta tra shutdown e dati macro

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, dopo i dati dei posti di lavoro del settore privato americano. I mercati sembrano aver digerito lo shutdown in cui sono entrati, ieri, gli Stati Uniti, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione federale. Una delle principali conseguenze dello stop temporaneo delle attività governative è quella dei ritardi nella pubblicazione dei dati macroeconomici, primo fra tutti il report sull'occupazione previsto per venerdì, privando la Fed di un indicatore chiave.
Il Dow Jones
riporta una variazione pari a +0,09%; mentre, al contrario, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.711 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,49%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,41%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti sanitario
(+3,01%), utilities
(+0,93%) e informatica
(+0,71%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti materiali
(-1,17%), finanziario
(-0,92%) e telecomunicazioni
(-0,81%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Merck
(+7,39%), Nike
(+6,41%), Amgen
(+5,78%) e Visa
(+1,89%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Home Depot
, che ha archiviato la seduta a -2,02%.
Sottotono JP Morgan
che mostra una limatura dell'1,50%.
Deludente Sherwin Williams
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Walt Disney
, che mostra un piccolo decremento dell'1,35%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Biogen
(+10,09%), Astrazeneca
(+9,96%), Micron Technology
(+8,86%) e Datadog
(+7,23%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MercadoLibre
, che ha archiviato la seduta a -6,85%.
Pesante Atlassian
, che segna una discesa di ben -6,34 punti percentuali.
Soffre Globalfoundries
, che evidenzia una perdita del 3,71%.
Preda dei venditori Workday
, con un decremento del 3,54%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Giovedì 02/10/2025
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 85,98K unità)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 218K unità)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,3%) Venerdì 03/10/2025
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,5 punti).