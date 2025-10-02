Wall Street cauta tra shutdown e dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

utilities

informatica

materiali

finanziario

telecomunicazioni

Merck

Nike

Amgen

Visa

Home Depot

JP Morgan

Sherwin Williams

Walt Disney

Biogen

Astrazeneca

Micron Technology

Datadog

MercadoLibre

Atlassian

Globalfoundries

Workday

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, dopo i dati dei posti di lavoro del settore privato americano. I mercati sembrano aver digerito lo shutdown in cui sono entrati, ieri, gli Stati Uniti, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione federale. Una delle principali conseguenze dello stop temporaneo delle attività governative è quella dei ritardi nella pubblicazione dei dati macroeconomici, primo fra tutti il report sull'occupazione previsto per venerdì, privando la Fed di un indicatore chiave.Ilriporta una variazione pari a +0,09%; mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.711 punti. Leggermente positivo il(+0,49%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,41%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,01%),(+0,93%) e(+0,71%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,17%),(-0,92%) e(-0,81%).del Dow Jones,(+7,39%),(+6,41%),(+5,78%) e(+1,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,02%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,50%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,35%.Al top tra i, si posizionano(+10,09%),(+9,96%),(+8,86%) e(+7,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,85%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,34 punti percentuali.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,71%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,54%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 85,98K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 218K unità)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,3%)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)14:30: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità)15:45: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 54,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,5 punti).