Wall Street oscilla in un intervallo ristretto

(Teleborsa) - Prosegue poco mossa la Borsa di New York
. Digerito lo shutdown del governo a stelle e strisce, gli investitori mantengono le loro aspettative su una Federal Reserve accomodante, con aspettative per un ulteriore taglio dei tassi di 25 punti base
nella prossima riunione di politica monetaria.
In tema Fed, La presidente della Federal Reserve Bank di Dallas, Lorie Logan
, ha dichiarato che affronterà ulteriori tagli dei tassi con molta cautela
, poiché i rischi per l'inflazione rimangono più evidenti della minaccia di un aumento della disoccupazione. Logan ha fatto sapere che potrebbe non sostenere
un altro taglio quando i funzionari si riuniranno di nuovo il 28 e 29 ottobre.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
si attesta sui valori della vigilia a 46.397 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si posiziona a 6.706 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,19%); come pure, pressoché invariato l'S&P 100
(-0,06%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali
(+0,62%) e informatica
(+0,46%). Nel listino, i settori energia
(-0,67%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,62%) e utilities
(-0,52%) sono tra i più venduti.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Boeing
(+1,44%), United Health
(+1,41%), Caterpillar
(+1,22%) e 3M
(+1,13%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Merck
, che continua la seduta con -1,64%.
Tentenna Goldman Sachs
, che cede l'1,40%.
Sostanzialmente debole JP Morgan
, che registra una flessione dell'1,36%.
Si muove sotto la parità Coca Cola
, evidenziando un decremento dell'1,23%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices
(+4,13%), Marvell Technology
(+3,91%), MicroStrategy Incorporated
(+3,36%) e Intel
(+3,34%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su AppLovin
, che prosegue le contrattazioni a -4,16%.
Calo deciso per Coca-Cola Europacific Partners
, che segna un -2,93%.
Sotto pressione Synopsys
, con un forte ribasso del 2,86%.
Soffre Tesla Motors
, che evidenzia una perdita del 2,56%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Giovedì 02/10/2025
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 85,98K unità) Venerdì 03/10/2025
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,5 punti).