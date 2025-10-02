Wall Street poco mossa in avvio

Occidental

(Teleborsa) -, con gli investitori che sembrano aver digerito loin cui sono entrati, ieri, gli Stati Uniti, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione federale. Una delle principali conseguenze dello stop temporaneo delle attività governative è quella dei ritardi nella pubblicazione dei dati macroeconomici, primi fra tutti il rapporto settimanale sulle richieste di sussidi di disoccupazione, in calendario oggi, e il report sull'occupazione previsto per venerdì, che priva la Fed di un indicatore chiave.Sul fronte Fed, in giornata attesi gli interventi della presidente della Fed di Dallase il presidente della Fed di ChicagoSul fronte societario, focus suche ha raggiunto un accordo definitivo per la cessione adella divisione chimica. Nel terzo trimestre 2025harispetto alla stima di consenso compilata da Bloomberg di 439.600 vetture.A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile a 46.512 punti; sulla stessa linea l', che rimane a 6.717 punti. Senza direzione il(+0,13%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(+0,06%).