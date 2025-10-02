Wall Street poco mossa in avvio

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street
, con gli investitori che sembrano aver digerito lo shutdown
in cui sono entrati, ieri, gli Stati Uniti, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione federale. Una delle principali conseguenze dello stop temporaneo delle attività governative è quella dei ritardi nella pubblicazione dei dati macroeconomici, primi fra tutti il rapporto settimanale sulle richieste di sussidi di disoccupazione, in calendario oggi, e il report sull'occupazione previsto per venerdì, che priva la Fed di un indicatore chiave.
Sul fronte Fed, in giornata attesi gli interventi della presidente della Fed di Dallas Logan
e il presidente della Fed di Chicago Goolsbee
.
Sul fronte societario, focus su Occidental
che ha raggiunto un accordo definitivo per la cessione a Berkshire Hathaway
della divisione chimica OxyChem per 9,7 miliardi di dollari
. Nel terzo trimestre 2025 Tesla
ha consegnato un numero record di 497.099 veicoli
rispetto alla stima di consenso compilata da Bloomberg di 439.600 vetture.
A Wall Street, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile a 46.512 punti; sulla stessa linea l'S&P-500
, che rimane a 6.717 punti. Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,13%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'S&P 100
(+0,06%).