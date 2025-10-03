Aeffe, depositata istanza per l'accesso alla composizione negoziata della crisi

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di Aeffe
, società del lusso quotata su Euronext STAR Milan che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha deliberato di procedere con il deposito dell'istanza per l'accesso alla composizione negoziata della crisi
d'impresa di gruppo (CNC) e contestuale richiesta di nomina di un esperto indipendente e di applicazione di misure protettive.
L'istanza è depositata nell'interesse di Aeffe e della controllata Pollini
, ma non in quello delle altre società del Gruppo, che dunque sono escluse dall'iniziativa.
La richiesta di accesso alla CNC e l'attivazione delle misure protettive è stata attentamente valutata come "la soluzione più idonea ad assicurare stabilità per il periodo necessario a realizzare le azioni volte a superare la situazione di tensione finanziaria
che sta attraversando la società e Pollini a causa della profonda crisi che sta interessando l'intero settore dell'abbigliamento di lusso e degli ultimi negativi sviluppi del periodo fine agosto-settembre 2025, a preservare l'integrità del patrimonio sociale di Aeffe e Pollini e salvaguardare la continuità aziendale, tutelando gli interessi di tutti gli stakeholder", si legge in una nota.
A KPMG Advisory è stato affidato l'incarico di advisor finanziario
; lo Studio Orsingher Ortu Avvocati Associati supporterà Aeffe e Pollini per gli aspetti legali.