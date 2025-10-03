Aeffe, depositata istanza per l'accesso alla composizione negoziata della crisi

Aeffe

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, società del lusso quotata su Euronext STAR Milan che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha deliberato di procedere con ild'impresa di gruppo (CNC) e contestuale richiesta di nomina di un esperto indipendente e di applicazione di misure protettive.L'istanza è depositata, ma non in quello delle altre società del Gruppo, che dunque sono escluse dall'iniziativa.La richiesta di accesso alla CNC e l'attivazione delle misure protettive è stata attentamente valutata come "la soluzione più idonea ad assicurare stabilità per il periodo necessario ache sta attraversando la società e Pollini a causa della profonda crisi che sta interessando l'intero settore dell'abbigliamento di lusso e degli ultimi negativi sviluppi del periodo fine agosto-settembre 2025, a preservare l'integrità del patrimonio sociale di Aeffe e Pollini e salvaguardare la continuità aziendale, tutelando gli interessi di tutti gli stakeholder", si legge in una nota.A KPMG Advisory è stato affidato l'incarico di; lo Studio Orsingher Ortu Avvocati Associati supporterà Aeffe e Pollini per gli aspetti legali.