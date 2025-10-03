Borse europee toniche con focus su dati macro, a Milano corre TIM

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, nonostante lo shutdown negli Stati Uniti
e l'impasse politica a Washington non mostrino segni di una soluzione nel breve. Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di settembre, previsto per oggi, molto probabilmente non verrà pubblicato a causa della chiusura delle attività governative, che colpisce anche il Bureau of Labor Statistics.
Sul fronte macroeconomico
, le vendite al dettaglio in Italia sono tornate
a segnare una marginale contrazione congiunturale in agosto (-0,1% su mese vs dato invariato di luglio e atteso), che coinvolge in egual misura sia i prodotti alimentari che quelli non alimentari. La crescita del settore dei servizi dell'Eurozona
ha registrato una leggera accelerazione a settembre, raggiungendo un massimo di otto mesi, secondo l'indagine PMI di Hcob-S&P Global. Sempre in Eurozona, i prezzi alla produzione sono scesi più delle attese ad agosto. In Francia
ad agosto la produzione industriale è scesa
dello 0,7% su mese, contro attese per un aumento leggero.
Tra gli annunci societari di maggiore rilevanza a Piazza Affari
, la controllante Almaviva ha lanciato
un'OPA totalitaria sul 30,5% del capitale di Almawave
non posseduto finalizzata al delisting ad un prezzo di 4,30 euro per azione, Aeffe
ha depositato
istanza di Composizione negoziata della crisi d'impresa (CNC), NewPrinces
intende presentare
domanda di ammissione alla quotazione della controllata Princes Group alla Borsa di Londra.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,173. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 3.861 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,17%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,53%. Tra gli indici di Eurolandia
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a +0,14%, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,58%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,25%.
Il listino milanese
mostra un guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,48%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 45.925 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,03%); come pure, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,62%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Telecom Italia
(+3,70% dopo che ieri la divisione Enterprise ha annunciato un piano di investimenti da 1 miliardo di euro entro il 2027 per potenziare la propria infrastruttura ICT), Banco BPM
(+1,78%), Saipem
(+1,44%) e Banca Mediolanum
(+1,30%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi
, che prosegue le contrattazioni a -1,20%. Giornata fiacca per Prysmian
, che segna un calo dello 0,64%. Piccola perdita per Mediobanca
, che scambia con un -0,57%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+4,66%), Fincantieri
(+4,56%), SOL
(+3,62%) e LU-VE Group
(+2,95%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su ERG
, che ottiene -1,01%. Tentenna RCS
, che cede lo 0,57%.