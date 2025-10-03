Gaza, ultimatum di Trump a Hamas: deadline domenica alle 18

(Teleborsa) -ha fissato una deadline per l'adesione al suo piano di pace per Gaza: Hamas deve rispondere entro domenica alle 18:00, ora di Washington. In un post sui social, l’ex presidente ha avvertito che, in caso di mancata adesione, "si scatenerà un inferno come mai visto prima" contro il movimento palestinese.ha fatto sapere attraverso Al Jazeera che risponderà "molto presto", lasciando intendere che potrebbe non accettare né respingere in blocco la proposta.La scadenza imposta da Trump è stata definita "l’ultima possibilità" per Hamas. Tuttavia, anche Bloomberg ha sottolineato che l’ex presidente in passato ha già usato ultimatum analoghi in politica estera e nei negoziati, spesso superati senza conseguenze immediate. Questo alimenta l’incertezza sul reale peso della, anche se analisti avvertono che ilmira a esercitare la massimasul gruppo palestinese.Tra iintanto si sta formando un consenso sull’attuazione del cosiddetto piano Trump per Gaza anche senza l’approvazione di Hamas. Lo riporta sempre Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier, secondo le quali il piano verrebbe avviato nelle aree della Striscia dichiarate libere da milizie da parte dell’(Idf), con l’obiettivo di dare inizio alla ricostruzione.Un funzionario del Golfo ha definito il piano "il migliore dall’inizio della guerra", sottolineando che "nessuno è disposto a perdere l’opportunità". Pur riconosciuto comein alcuni passaggi, soprattutto su tempistiche, finanziamenti e logistica dell’invio di forze di pace, i leader regionali ritengono che sia giunto il momento di porre fine aiIl piano prevede la resa e la deposizione delleda parte di Hamas, senza che la fazione possa condizionarne l’attuazione: il punto 17 del documento stabilisce infatti che, anche in caso di rifiuto o ritardo da parte del gruppo, lacontinuerà nelle aree ritenute sicure da Israele.Il piano, illustrato da Trump insieme al premier israeliano, include la liberazione di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas e la scarcerazione di circa 2.000 prigionieri palestinesi da parte di Israele. Stabilisce inoltre che Hamas non avrà alcun ruolo nella futuradi Gaza e che neppure l, nella sua forma attuale, potrà subentrare. Israele, dal canto suo, si impegna a non occupare né annettere la Striscia.