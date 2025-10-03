Gaza, ultimatum di Trump a Hamas: deadline domenica alle 18

(Teleborsa) - Trump
ha fissato una deadline per l'adesione al suo piano di pace per Gaza: Hamas deve rispondere entro domenica alle 18:00, ora di Washington. In un post sui social, l’ex presidente ha avvertito che, in caso di mancata adesione, "si scatenerà un inferno come mai visto prima" contro il movimento palestinese. Hamas
ha fatto sapere attraverso Al Jazeera che risponderà "molto presto", lasciando intendere che potrebbe non accettare né respingere in blocco la proposta.
La scadenza imposta da Trump è stata definita "l’ultima possibilità" per Hamas. Tuttavia, anche Bloomberg ha sottolineato che l’ex presidente in passato ha già usato ultimatum analoghi in politica estera e nei negoziati, spesso superati senza conseguenze immediate. Questo alimenta l’incertezza sul reale peso della deadline
, anche se analisti avvertono che il tono minaccioso
mira a esercitare la massima pressione politica
e militare
sul gruppo palestinese.
Tra i Paesi del Golfo
intanto si sta formando un consenso sull’attuazione del cosiddetto piano Trump per Gaza anche senza l’approvazione di Hamas. Lo riporta sempre Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier, secondo le quali il piano verrebbe avviato nelle aree della Striscia dichiarate libere da milizie da parte dell’esercito israeliano
(Idf), con l’obiettivo di dare inizio alla ricostruzione.
Un funzionario del Golfo ha definito il piano "il migliore dall’inizio della guerra", sottolineando che "nessuno è disposto a perdere l’opportunità". Pur riconosciuto come imperfetto e vago
in alcuni passaggi, soprattutto su tempistiche, finanziamenti e logistica dell’invio di forze di pace, i leader regionali ritengono che sia giunto il momento di porre fine ai combattimenti
.
Il piano prevede la resa e la deposizione delle armi
da parte di Hamas, senza che la fazione possa condizionarne l’attuazione: il punto 17 del documento stabilisce infatti che, anche in caso di rifiuto o ritardo da parte del gruppo, la roadmap
continuerà nelle aree ritenute sicure da Israele.
Il piano, illustrato da Trump insieme al premier israeliano Benjamin Netanyahu
, include la liberazione di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas e la scarcerazione di circa 2.000 prigionieri palestinesi da parte di Israele. Stabilisce inoltre che Hamas non avrà alcun ruolo nella futura governance
di Gaza e che neppure l’Autorità Palestinese
, nella sua forma attuale, potrà subentrare. Israele, dal canto suo, si impegna a non occupare né annettere la Striscia.