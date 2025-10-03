Mercati europei misti, positiva Piazza Affari con balzo di TIM

(Teleborsa) - Bilancio misto per i mercati finanziari del Vecchio Continente
, mentre gli acquisti interessano il FTSE MIB, con lo shutdown negli Stati Uniti
e l'impasse politica a Washington che non mostrano segni di una soluzione nel breve. Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di settembre, previsto per oggi, molto probabilmente non verrà pubblicato a causa della chiusura delle attività governative, che colpisce anche il Bureau of Labor Statistics.
Sul fronte macroeconomico
, le vendite al dettaglio in Italia sono tornate
a segnare una marginale contrazione congiunturale in agosto (-0,1% su mese vs dato invariato di luglio e atteso), che coinvolge in egual misura sia i prodotti alimentari che quelli non alimentari. La crescita del settore dei servizi dell'Eurozona
ha registrato una leggera accelerazione a settembre, raggiungendo un massimo di otto mesi, secondo l'indagine PMI di Hcob-S&P Global. Sempre in Eurozona, i prezzi alla produzione sono scesi più delle attese ad agosto. In Francia
ad agosto la produzione industriale è scesa
dello 0,7% su mese, contro attese per un aumento leggero.
Tra gli annunci societari di maggiore rilevanza a Piazza Affari
, la controllante Almaviva ha lanciato
un'OPA totalitaria sul 30,5% del capitale di Almawave
non posseduto finalizzata al delisting ad un prezzo di 4,30 euro per azione, Aeffe
ha depositato
istanza di Composizione negoziata della crisi d'impresa (CNC), NewPrinces
intende presentare
domanda di ammissione alla quotazione della controllata Princes Group alla Borsa di Londra.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,174. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.860,7 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,37%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,52%. Tra le principali Borse europee Francoforte
è stabile, riportando un moderato -0,16%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,54%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,03%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,35% a 43.230 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 45.882 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+1,16%); come pure, positivo il FTSE Italia Star
(+0,8%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Telecom Italia
(+4,77%, dopo che ieri la divisione Enterprise ha annunciato un piano di investimenti da 1 miliardo di euro entro il 2027 per potenziare la propria infrastruttura ICT), Campari
(+2,16%), Banco BPM
(+1,78%) e Azimut
(+1,75%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi
, che continua la seduta con -2,02%. Soffre Buzzi
, che evidenzia una perdita dell'1,63%. Si muove sotto la parità Prysmian
, evidenziando un decremento dell'1,45%. Contrazione moderata per Moncler
, che soffre un calo dell'1,01%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+7,64%), Fincantieri
(+5,68%), LU-VE Group
(+5,17%) e SOL
(+4,02%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ariston Holding
, che ottiene -1,93%. Sottotono NewPrinces
che mostra una limatura dell'1,31%. Deludente Alerion Clean Power
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Sesa
, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.