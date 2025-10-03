Mercati europei positivi, a Milano corrono TIM e Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per i principali mercati azionari europei
, Piazza Affari compresa, nonostante lo shutdown negli Stati Uniti
e l'impasse politica a Washington non mostrino segni di una soluzione nel breve. Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti di settembre, previsto per oggi, molto probabilmente non verrà pubblicato a causa della chiusura delle attività governative, che colpisce anche il Bureau of Labor Statistics.
Tra gli annunci societari di maggiore rilevanza a Piazza Affari
, la controllante Almaviva ha lanciato
un'OPA totalitaria sul 30,5% del capitale di Almawave
non posseduto finalizzata al delisting ad un prezzo di 4,30 euro per azione, Aeffe
ha depositato
istanza di Composizione negoziata della crisi d'impresa (CNC), NewPrinces
intende presentare
domanda di ammissione alla quotazione della controllata Princes Group alla Borsa di Londra.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.860,5 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,16%), raggiunge 61,18 dollari per barile.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,10% a quota +90 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,53%. Nello scenario borsistico europeo
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,26%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,33%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,28%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano
, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,61%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 46.000 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,97%); come pure, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,53%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Telecom Italia
, che vanta un incremento del 4,60%. Bilancio decisamente positivo per Brunello Cucinelli
, che vanta un progresso dell'1,98%. Buona performance per Leonardo
, che cresce dell'1,58%. Sostenuta Banco BPM
, con un discreto guadagno dell'1,58%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi
, che prosegue le contrattazioni a -0,56%. Giornata fiacca per Prysmian
, che segna un calo dello 0,52%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+5,77%), Fincantieri
(+5,04%), SOL
(+3,62%) e Banco di Desio e della Brianza
(+2,37%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Philogen
, che continua la seduta con -0,85%. Piccola perdita per Sesa
, che scambia con un -0,65%. Tentenna Ariston Holding
, che cede lo 0,53%.