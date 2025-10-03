Milano 17:35
Shutdown e rallentamento economico non frenano Wall Street

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dell'1,09%, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 6.741 punti.

Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,07%); leggermente positivo l'S&P 100 (+0,21%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities (+1,92%), sanitario (+1,49%) e finanziario (+1,16%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo secondari, che riporta una flessione di -0,68%.

Wall Street continua a salire nonostante i segnali di rallentamento dell'attività economica, il terzo giorno di shutdown del Governo Usa e il ritardo nella pubblicazione dei dati sulle buste paga.

Gli unici dati macro usciti oggi sono quelli relativi all'indice principale S&P Global US Services PMI® Business Activity che ha registrato 54,2 punti a settembre, in calo rispetto ai 54,5 di agosto, ma superiore al preliminare e al consensus fermi a 53,9 punti. In calo rispetto al mese precedente anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 53,9 punti dai 54,6 punti di agosto. Il dato è tuttavia migliore della stima preliminare e del consensus entrambi a 53,6 punti.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, United Health (+3,01%), Caterpillar (+2,69%), Travelers Company (+1,89%) e Visa (+1,81%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nike, che prosegue le contrattazioni a -2,11%.

Piccola perdita per Nvidia, che scambia con un -0,55%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Shopify (+6,81%), Constellation Energy (+4,64%), Micron Technology (+3,35%) e Old Dominion Freight Line (+2,70%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Palantir Technologies, che continua la seduta con -5,03%.

Sotto pressione MercadoLibre, con un forte ribasso del 2,61%.

Soffre Tesla Motors, che evidenzia una perdita del 2,06%.

Preda dei venditori Applied Materials, con un decremento dell'1,81%.
