Shutdown e rallentamento economico non frenano Wall Street

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones
che mostra una plusvalenza dell'1,09%, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 6.741 punti.
Sulla parità il Nasdaq 100
(-0,07%); leggermente positivo l'S&P 100
(+0,21%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities
(+1,92%), sanitario
(+1,49%) e finanziario
(+1,16%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo secondari
, che riporta una flessione di -0,68%.Wall Street
continua a salire nonostante i segnali di rallentamento
dell'attività economica, il terzo giorno di shutdown
del Governo Usa e il ritardo nella pubblicazione dei dati sulle buste paga
.
Gli unici dati macro usciti oggi sono quelli relativi all'indice principale S&P Global US Services PMI® Business Activity
che ha registrato
54,2 punti a settembre, in calo rispetto ai 54,5 di agosto, ma superiore al preliminare e al consensus fermi a 53,9 punti. In calo rispetto al mese precedente anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero
, che si attesta a 53,9 punti dai 54,6 punti di agosto. Il dato è tuttavia migliore della stima preliminare e del consensus entrambi a 53,6 punti. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, United Health
(+3,01%), Caterpillar
(+2,69%), Travelers Company
(+1,89%) e Visa
(+1,81%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nike
, che prosegue le contrattazioni a -2,11%.
Piccola perdita per Nvidia
, che scambia con un -0,55%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Shopify
(+6,81%), Constellation Energy
(+4,64%), Micron Technology
(+3,35%) e Old Dominion Freight Line
(+2,70%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Palantir Technologies
, che continua la seduta con -5,03%.
Sotto pressione MercadoLibre
, con un forte ribasso del 2,61%.
Soffre Tesla Motors
, che evidenzia una perdita del 2,06%.
Preda dei venditori Applied Materials
, con un decremento dell'1,81%.