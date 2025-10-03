Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Seduta poco mossa
per i listini a stelle e strisce, in un contesto di incertezza riguardo all’attuale shutdown governativo e al ritardo nei dati sull’occupazione. Oggi riprendono i lavori al Congresso
- dove ieri non ci sono state votazioni in osservanza dello Yom Kippur - ma ci sono pochi segnali di un avvicinamento tra le parti. In un'intervista Donald Trump ha affermato che i ricavi derivanti dai nuovi dazi
potrebbero raggiungere i mille miliardi di dollari all’anno. Il presidente ha spiegato che parte dei fondi contribuirà a ripagare il debito pubblico.
Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones
che si ferma a 46.520 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si ferma a 6.715 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,37%); pressoché invariato l'S&P 100
(+0,01%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali
(+1,05%) e informatica
(+0,49%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti energia
(-1,02%), beni di consumo secondari
(-0,69%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,52%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Caterpillar
(+2,03%), 3M
(+1,79%), United Health
(+1,56%) e Salesforce
(+1,35%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Coca Cola
, che ha terminato le contrattazioni a -1,02%.
Tentenna JP Morgan
, con un modesto ribasso dell'1,02%.
Giornata fiacca per Verizon Communication
, che segna un calo dello 0,98%.
Piccola perdita per Goldman Sachs
, che scambia con un -0,78%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, MicroStrategy Incorporated
(+4,11%), Intel
(+3,78%), Globalfoundries
(+3,56%) e Advanced Micro Devices
(+3,49%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Tesla Motors
, che ha chiuso a -5,11%.
Seduta negativa per Synopsys
, che mostra una perdita del 3,61%.
Sotto pressione AppLovin
, che accusa un calo del 2,90%.
Scivola Coca-Cola Europacific Partners
, con un netto svantaggio del 2,43%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Venerdì 03/10/2025
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,5 punti) Martedì 07/10/2025
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -61 Mld $; preced. -78,3 Mld $).