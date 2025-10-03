Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -per i listini a stelle e strisce, in un contesto di incertezza riguardo all’attuale shutdown governativo e al ritardo nei dati sull’occupazione. Oggi riprendono i lavori al- dove ieri non ci sono state votazioni in osservanza dello Yom Kippur - ma ci sono pochi segnali di un avvicinamento tra le parti. In un'intervista Donald Trump ha affermato che ipotrebbero raggiungere i mille miliardi di dollari all’anno. Il presidente ha spiegato che parte dei fondi contribuirà a ripagare il debito pubblico.Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 46.520 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 6.715 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Guadagni frazionali per il(+0,37%); pressoché invariato l'(+0,01%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,05%) e(+0,49%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,02%),(-0,69%) e(-0,52%).del Dow Jones,(+2,03%),(+1,79%),(+1,56%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,02%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,02%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,11%),(+3,78%),(+3,56%) e(+3,49%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,61%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,90%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,43%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)14:30: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità)15:45: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 54,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,5 punti)14:30: Bilancia commerciale (atteso -61 Mld $; preced. -78,3 Mld $).