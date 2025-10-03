Milano 9:52
43.323 +0,57%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:52
9.465 +0,39%
24.476 +0,22%

Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Commento, Finanza
Sui livelli della vigilia la Borsa di New York
(Teleborsa) - Seduta poco mossa per i listini a stelle e strisce, in un contesto di incertezza riguardo all’attuale shutdown governativo e al ritardo nei dati sull’occupazione. Oggi riprendono i lavori al Congresso - dove ieri non ci sono state votazioni in osservanza dello Yom Kippur - ma ci sono pochi segnali di un avvicinamento tra le parti. In un'intervista Donald Trump ha affermato che i ricavi derivanti dai nuovi dazi potrebbero raggiungere i mille miliardi di dollari all’anno. Il presidente ha spiegato che parte dei fondi contribuirà a ripagare il debito pubblico.

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 46.520 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si ferma a 6.715 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,37%); pressoché invariato l'S&P 100 (+0,01%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+1,05%) e informatica (+0,49%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-1,02%), beni di consumo secondari (-0,69%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,52%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+2,03%), 3M (+1,79%), United Health (+1,56%) e Salesforce (+1,35%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Coca Cola, che ha terminato le contrattazioni a -1,02%.

Tentenna JP Morgan, con un modesto ribasso dell'1,02%.

Giornata fiacca per Verizon Communication, che segna un calo dello 0,98%.

Piccola perdita per Goldman Sachs, che scambia con un -0,78%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, MicroStrategy Incorporated (+4,11%), Intel (+3,78%), Globalfoundries (+3,56%) e Advanced Micro Devices (+3,49%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Tesla Motors, che ha chiuso a -5,11%.

Seduta negativa per Synopsys, che mostra una perdita del 3,61%.

Sotto pressione AppLovin, che accusa un calo del 2,90%.

Scivola Coca-Cola Europacific Partners, con un netto svantaggio del 2,43%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Venerdì 03/10/2025
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,5 punti)

Martedì 07/10/2025
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -61 Mld $; preced. -78,3 Mld $).
Condividi
```