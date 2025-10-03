Wall Steet apre in leggero rialzo, focus ancora sullo shutdown

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,54%, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.733 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,05%); poco sopra la parità l'(+0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,88%),(+0,78%) e(+0,78%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,02%.Lo shutdown ha bloccato la pubblicazione del rapporto sull'occupazione di settembre. Gli analisti prevedevano la creazione di 51.000 posti di lavoro, dopo i 22.000 di agosto, e una disoccupazione stabile al 4,3%. Intanto il segretario al Tesoro Scott Bessent ha avvertito in un'intervista alla CNBC che questa chiusura potrebbe danneggiare l'economia più di quelle passate.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,88%),(+1,51%),(+1,13%) e(+1,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,23%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,15%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.(+5,58%),(+3,22%),(+2,47%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,75%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,06%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,50%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,45%.