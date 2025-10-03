Wall Steet apre in leggero rialzo, focus ancora sullo shutdown

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones
un rialzo dello 0,54%, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.733 punti.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,05%); poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,2%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities
(+0,88%), energia
(+0,78%) e finanziario
(+0,78%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni
, che riporta una flessione di -1,02%.
Lo shutdown ha bloccato la pubblicazione del rapporto sull'occupazione di settembre. Gli analisti prevedevano la creazione di 51.000 posti di lavoro, dopo i 22.000 di agosto, e una disoccupazione stabile al 4,3%. Intanto il segretario al Tesoro Scott Bessent ha avvertito in un'intervista alla CNBC che questa chiusura potrebbe danneggiare l'economia più di quelle passate.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, IBM
(+1,88%), United Health
(+1,51%), Caterpillar
(+1,13%) e Travelers Company
(+1,05%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Merck
, che prosegue le contrattazioni a -1,23%.
Discesa modesta per Nike
, che cede un piccolo -1,15%.
Pensosa Home Depot
, con un calo frazionale dello 0,58%.
Tentenna Boeing
, con un modesto ribasso dello 0,51%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Shopify
(+5,58%), Microchip Technology
(+3,22%), Micron Technology
(+2,47%) e Datadog
(+2,00%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Applied Materials
, che ottiene -2,75%.
Preda dei venditori MercadoLibre
, con un decremento del 2,06%.
Giornata fiacca per Alphabet
, che segna un calo dell'1,50%.
Piccola perdita per Alphabet
, che scambia con un -1,45%.