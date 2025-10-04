Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -per i listini a stelle e strisce, con l'attenzione degli investitori rivolta adel governo, con una serie di dati economici USA che sono stati ritardati dalla chiusura. I funzionari della Casa Bianca avevano avvertito che questo shutdown potrebbe avere unsull’economia rispetto a quelli del passato. Intanto i legislatori del Congresso hanno registratoverso il raggiungimento di un consenso su un disegno di legge di spesa.Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,51% a 46.758 punti, proseguendo la serie positiva iniziata il 26 del mese scorso, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 6.716 punti, sui livelli della vigilia.Leggermente negativo il(-0,43%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,11%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,15%),(+1,13%) e(+0,74%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,81%) e(-0,64%).Tra i(+1,83%),(+1,61%),(+1,48%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,54%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,30%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.Al top tra i, si posizionano(+6,50%),(+3,86%),(+3,00%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,48%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,31%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,98%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -61 Mld $; preced. -78,3 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,79 Mln barili).