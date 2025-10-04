Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) - Seduta cauta
per i listini a stelle e strisce, con l'attenzione degli investitori rivolta a quando terminerà lo shutdown
del governo, con una serie di dati economici USA che sono stati ritardati dalla chiusura. I funzionari della Casa Bianca avevano avvertito che questo shutdown potrebbe avere un impatto maggiore
sull’economia rispetto a quelli del passato. Intanto i legislatori del Congresso hanno registrato pochi progressi
verso il raggiungimento di un consenso su un disegno di legge di spesa.
Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones
che sale dello 0,51% a 46.758 punti, proseguendo la serie positiva iniziata il 26 del mese scorso, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che archivia la seduta a 6.716 punti, sui livelli della vigilia.
Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,43%); consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,11%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities
(+1,15%), sanitario
(+1,13%) e finanziario
(+0,74%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo secondari
(-0,81%) e telecomunicazioni
(-0,64%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, United Health
(+1,83%), Travelers Company
(+1,61%), Caterpillar
(+1,48%) e Johnson & Johnson
(+1,43%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nike
, che ha terminato le contrattazioni a -3,54%.
Sottotono Amazon
che mostra una limatura dell'1,30%.
Deludente Honeywell International
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Nvidia
, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Shopify
(+6,50%), Charter Communications
(+3,86%), Diamondback Energy
(+3,00%) e Biogen
(+3,00%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Palantir Technologies
, che ha terminato le contrattazioni a -7,48%.
Soffre KLA-Tencor
, che evidenzia una perdita del 3,31%.
Preda dei venditori MercadoLibre
, con un decremento del 3,29%.
Si concentrano le vendite su Advanced Micro Devices
, che soffre un calo del 2,98%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Martedì 07/10/2025
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -61 Mld $; preced. -78,3 Mld $) Mercoledì 08/10/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,79 Mln barili).