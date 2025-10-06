Milano 10:12
42.961 -0,69%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 10:12
9.478 -0,14%
Francoforte 10:12
24.349 -0,12%

Europa debole, Parigi in calo con nuovo esecutivo. L'oro tocca nuovi record

Tokyo ai massimi storici festeggia l'era Takaichi

(Teleborsa) - Si apre all'insegna della prudenza la prima seduta della settimana per le principali borse europee, dove, invece, è più debole la performance della piazza di Parigi dopo che, domenica, il primo ministro francese Sebastien Lecornu ha annunciato la composizione del suo nuovo governo. Si è chiusa ai massimi storici la seduta in Asia, per la borsa di Tokyo, dopo l'elezione di Sanae Takaichi alla guida del partito conservatore e primo ministro, a favore di una maggior spesa pubblica e un allentamento monetario. Secondo gli addetti ai lavori, potrebbe spingere la Bank of Japan a ritardare il previsto rialzo dei tassi. In USA, prosegue lo shutdown, che potrebbe essere un enorme problema nella lettura dei dati macro, soprattutto per quanto riguarda la Fed e la direzione della politica monetaria.

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,17%, dopo aver raggiunto nuovi record. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 61,78 dollari per barile, dopo che gli otto paesi OPEC+ hanno deciso di aumentare le loro quote di produzione di 137.000 barili al giorno a novembre. Si tratta di un aumento inferiore rispetto alle aspettative di molti analisti, mentre il cartello cerca di evitare di esercitare pressioni sui prezzi a causa della domanda debole.

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +93 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,58%.

Tra gli indici di Eurolandia ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; trascurata Londra che resta incollata sui livelli della vigilia, mentre Parigi cede lo 0,63%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 43.313 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 45.973 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Stellantis (+2,05%), Tenaris (+1,49%), DiaSorin (+1,47%) e Telecom Italia (+1,39%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -1,25%.

Tentenna Amplifon, che cede lo 0,88%.

Sostanzialmente debole Recordati, che registra una flessione dello 0,56%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Pharmanutra (+3,23%), Avio (+2,56%), WIIT (+2,10%) e Philogen (+1,27%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo, che continua la seduta con -4,42%.

Sotto pressione De' Longhi, con un forte ribasso del 3,14%.

Soffre Ferretti, che evidenzia una perdita dell'1,79%.
