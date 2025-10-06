Europa debole, Parigi in calo con nuovo esecutivo. L'oro tocca nuovi record

(Teleborsa) - Si apre all'insegna della prudenza
la prima seduta della settimana per le principali borse europee, dove, invece, è più debole la performance della piazza di Parigi dopo che, domenica, il primo ministro francese Sebastien Lecornu
ha annunciato la composizione del suo nuovo governo. Si è chiusa ai massimi storici la seduta in Asia, per la borsa di Tokyo, dopo l'elezione di Sanae Takaichi
alla guida del partito conservatore e primo ministro, a favore di una maggior spesa pubblica e un allentamento monetario. Secondo gli addetti ai lavori, potrebbe spingere la Bank of Japan a ritardare il previsto rialzo dei tassi. In USA, prosegue lo shutdown
, che potrebbe essere un enorme problema nella lettura dei dati macro, soprattutto per quanto riguarda la Fed
e la direzione della politica monetaria.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,17%, dopo aver raggiunto nuovi record. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 61,78 dollari per barile, dopo che gli otto paesi OPEC+ hanno deciso di aumentare le loro quote di produzione
di 137.000 barili al giorno a novembre. Si tratta di un aumento inferiore rispetto alle aspettative di molti analisti, mentre il cartello cerca di evitare di esercitare pressioni sui prezzi a causa della domanda debole.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +93 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,58%. Tra gli indici di Eurolandia
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto; trascurata Londra
che resta incollata sui livelli della vigilia, mentre Parigi
cede lo 0,63%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 43.313 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 45.973 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Stellantis
(+2,05%), Tenaris
(+1,49%), DiaSorin
(+1,47%) e Telecom Italia
(+1,39%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -1,25%.
Tentenna Amplifon
, che cede lo 0,88%.
Sostanzialmente debole Recordati
, che registra una flessione dello 0,56%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Pharmanutra
(+3,23%), Avio
(+2,56%), WIIT
(+2,10%) e Philogen
(+1,27%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo
, che continua la seduta con -4,42%.
Sotto pressione De' Longhi
, con un forte ribasso del 3,14%.
Soffre Ferretti
, che evidenzia una perdita dell'1,79%.