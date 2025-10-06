Milano 17:35
Fine Foods acquista azioni proprie per oltre 109 mila euro

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, complessivamente 12.540 azioni proprie (pari allo 0,0491% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,7386 euro per un controvalore pari a 109.582,64 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 3 ottobre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.306.352 azioni proprie, pari al 5,1109% del capitale sociale.



