Fine Foods acquista azioni proprie per oltre 109 mila euro

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, complessivamente 12.540 azioni proprie
(pari allo 0,0491% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 8,7386 euro per un controvalore
pari a 109.582,64 euro
.
A seguito degli acquisti indicati, al 3 ottobre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.306.352 azioni proprie, pari al 5,1109% del capitale sociale.