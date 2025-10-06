Milano 10:56
In rosso Parigi che zavorra l'Europa. Si dimette il primo ministro Lecornu

(Teleborsa) - Si muovono ancora deboli le principali borse europee, mentre è più forte il ribasso segnato dalla borsa di Parigi, in scia alle dimissioni da poco annunciate dal primo ministro Lecornu, dopo che solo ieri aveva annunciato la squadra del nuovo governo. Dimissioni accettate dal presidente francese Macron. Si attende ora una dichiarazione del primo ministro dimissionario, da Palazzo Matignon, storica sede del capo del governo a Parigi.

Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo dell'1,55%, dopo aver raggiunto nuovi record, sfiorando la soglia dei 4.000 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 61,61 dollari per barile: gli otto paesi OPEC+ hanno deciso di aumentare le loro quote di produzione di 137.000 barili al giorno a novembre. Si tratta di un aumento inferiore rispetto alle aspettative di molti analisti, mentre il cartello cerca di evitare di esercitare pressioni sui prezzi a causa della domanda debole.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +94 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,57%.

Nello scenario borsistico europeo ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; trascurata Londra che resta incollata sui livelli della vigilia. Scende Parigi con un ribasso del 2,06%. Giornata “no” anche per la Borsa italiana, in flessione dello 0,82% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 45.532 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, sostenuta DiaSorin, con un discreto guadagno dell'1,60%.

Seduta senza slancio per Telecom Italia, che riflette un moderato aumento dell'1,00%.

Piccolo passo in avanti per Stellantis, che mostra un progresso dello 0,76%.

Composta ENI, che cresce di un modesto +0,68%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -2,20%.

Sotto pressione Unicredit, che accusa un calo del 2,04%.

Scivola Intesa Sanpaolo, con un netto svantaggio dell'1,93%.

In rosso Banca MPS, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Pharmanutra (+3,02%), Avio (+2,01%), WIIT (+1,35%) e MARR (+1,16%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Safilo, che prosegue le contrattazioni a -5,16%.

Crolla De' Longhi, con una flessione del 4,00%.

Spicca la prestazione negativa di Ferragamo, che scende del 3,01%.
