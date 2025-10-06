In rosso Parigi che zavorra l'Europa. Si dimette il primo ministro Lecornu

(Teleborsa) - Si muovono ancora deboli le principali borse europee, mentre è più forte il ribasso segnato dalla borsa di Parigi
, in scia alle dimissioni da poco annunciate dal primo ministro Lecornu, dopo che solo ieri aveva annunciato la squadra del nuovo governo
. Dimissioni accettate dal presidente francese Macron. Si attende ora una dichiarazione del primo ministro dimissionario, da Palazzo Matignon, storica sede del capo del governo a Parigi.
Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo dell'1,55%, dopo aver raggiunto nuovi record, sfiorando la soglia dei 4.000 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 61,61 dollari per barile: gli otto paesi OPEC+ hanno deciso di aumentare le loro quote di produzione di 137.000 barili al giorno a novembre. Si tratta di un aumento inferiore rispetto alle aspettative di molti analisti, mentre il cartello cerca di evitare di esercitare pressioni sui prezzi a causa della domanda debole.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +94 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,57%. Nello scenario borsistico europeo
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto; trascurata Londra
che resta incollata sui livelli della vigilia. Scende Parigi
con un ribasso del 2,06%. Giornata “no” anche per la Borsa italiana, in flessione dello 0,82% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share
, che scivola a 45.532 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, sostenuta DiaSorin
, con un discreto guadagno dell'1,60%.
Seduta senza slancio per Telecom Italia
, che riflette un moderato aumento dell'1,00%.
Piccolo passo in avanti per Stellantis
, che mostra un progresso dello 0,76%.
Composta ENI
, che cresce di un modesto +0,68%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -2,20%.
Sotto pressione Unicredit
, che accusa un calo del 2,04%.
Scivola Intesa Sanpaolo
, con un netto svantaggio dell'1,93%.
In rosso Banca MPS
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Pharmanutra
(+3,02%), Avio
(+2,01%), WIIT
(+1,35%) e MARR
(+1,16%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Safilo
, che prosegue le contrattazioni a -5,16%.
Crolla De' Longhi
, con una flessione del 4,00%.
Spicca la prestazione negativa di Ferragamo
, che scende del 3,01%.