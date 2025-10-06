In rosso Parigi che zavorra l'Europa. Si dimette il primo ministro Lecornu

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono ancora deboli le principali borse europee, mentre è, in scia alle dimissioni da poco annunciate dal primo ministro. Dimissioni accettate dal presidente francese Macron. Si attende ora una dichiarazione del primo ministro dimissionario, da Palazzo Matignon, storica sede del capo del governo a Parigi.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,55%, dopo aver raggiunto nuovi record, sfiorando la soglia dei 4.000 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 61,61 dollari per barile: gli otto paesi OPEC+ hanno deciso di aumentare le loro quote di produzione di 137.000 barili al giorno a novembre. Si tratta di un aumento inferiore rispetto alle aspettative di molti analisti, mentre il cartello cerca di evitare di esercitare pressioni sui prezzi a causa della domanda debole.Torna a salire lo, attestandosi a +94 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,57%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto; trascuratache resta incollata sui livelli della vigilia. Scendecon un ribasso del 2,06%. Giornata “no” anche per la Borsa italiana, in flessione dello 0,82% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 45.532 punti.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,60%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,00%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,76%.Composta, che cresce di un modesto +0,68%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,20%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%.del FTSE MidCap,(+3,02%),(+2,01%),(+1,35%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,16%.Crolla, con una flessione del 4,00%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,01%.