Intesa Sanpaolo nasce Academy4Future, il polo formativo per la banca del futuro

(Teleborsa) - Valorizzare la crescita professionale e adeguare le competenze aisono gli scopi principali di Academy for Future sono gli obbiettivi di Academy4Future, il nuovo polo formativo di Intesa Sanpaolo e rivolto a tutte le persone che fanno parte del gruppo. Attraverso dieci programmi organizzati in otto facoltà, l’Academy4Future coinvolgerà 20 mila persone ogni anno, con progressiva estensione anche al personale estero. I temi approfonditi seguono lo sviluppo del Gruppo:, l’internazionalizzazione e lo, ilent, l’(cioè la convergenza dei servizi bancari utilizzando diversi canali di interazione) e laNicola Fioravanti, Chief Governance, Operating and Transformation Officer Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione della Corporate Academy, ha dichiarato “Con Academy4Future la formazione diventa parte integrante del nostro lavoro quotidiano, in modo che tutte le novantamila persone di Intesa Sanpaolo abbiano competenze sempre aggiornate rispetto alle evoluzioni delle tecnologie, possano rinnovare le professionalità e anticipare le esigenze della clientela. In questo modo, permettendoci di continuare a crescere e restare competitivi a livello europeo, guardando con fiducia alle sfide del futuro”.Dopo l’introduzione dello smart working (nel 2015), della settimana corta e della flessibilità oraria (entrambi nel 2023), di misure avanzate per la genitorialità e con un sistema di welfare tra i più completi e articolati in Europa, Intesa Sanpaolo, con la nuova Corporate Academy, si conferma come. In questo contesto, anche a livello formativo, l'intelligenza artificiale avrà uno spazio molto importante, come ha dichiarato Roberto Cascella, Chief People & Culture Officer di Intesa Sanpaolo: "L'è un elemento che entrerà in tantissimi processi della banca e quindi, come tutti i processi,. Noi abbiamo processi e persone che seguono alcuni processi, quindi trasformando i processi, ovviamente le persone dovranno adattarsi a questo nuovo modo di lavorare, che ovviamente vedrà sempre un', edell'Intelligenza Artificiale per fare una determinata cosa".L’AI è il motore di questa quarta rivoluzione industriale, che avrà ha dellerispetto a quelle precedenti; lo sostiene l’ex ministro dell’istruzione ed oggi è Presidente di Isybank Francesco Profumo, secondo cui i percorsi formativi di Academy4Future saranno pensati per affrontare questa nuova rapidità del cambiamento: "Questa fase storica di grandi trasformazioni e di rapide trasformazioni, naturalmente, richiede di adeguare le competenze e le conoscenze della persona. Io sono abbastanza certo che a fronte di questa, la quarta, ci sarà certamente una riduzione di attività lavorativa, ma una parte di questa riduzione dovrà essere dedicata a una nuova educazione. Quindi c'è una convergenza, se vogliamo anche un po' positiva, da questo punto di vista. Questa trasformazione vede un coinvolgimento sia del datore di lavoro che delle persone che lavorano. È una, e il nostro Paese mi sembra che, anche rispetto ad altri, si stia avviando verso un".Se in questo complesso scenario di cambiamento è difficile, se non impossibile, prevedere quali saranno i mestieri del futuro, secondo Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, resta di primaria importanza la necessità di: "Quello che vediamo è il processo di costruzione di questi nuovi mestieri. Nel nostro Paese per tanti anni abbiamo accatastato competenze come sacchetti di sabbia sull'argine del fiume. Oggi questo processo non funziona più,, i mestieri saranno quindi dettati da unae nelle modalità di, e al modo di acquisirle. Non basta più la prima, la seconda, la terza, la quarta laurea, il master, il corso online; serve un, che inevitabilmente invecchiano ogni giorno più rapidamente".