La banca statunitense Fifth Third acquisirà Comerica per 10,9 miliardi di dollari

Fifth Third Bancorp

Comerica

(Teleborsa) -ha stipulato un accordo di fusione definitivo in base al quale. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti diriceveranno 1,8663 azioni Fifth Third per ogni azione Comerica, pari a 82,88 dollari per azione al prezzo di chiusura delle azioni di Fifth Third il 3 ottobre 2025, e un premio del 20% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni di Comerica a 10 giorni. Alla chiusura, gli azionisti di Fifth Third deterranno circa il 73% e gli azionisti di Comerica circa il 27% della società risultante dalla fusione.Questa transazione unisce due franchising bancari di lunga data percon circa 288 miliardi di dollari di asset.L'entità combinata opererà in 17 dei 20 mercati in più rapida crescita del paese, comprese regioni chiave nel Sud-Est, in Texas e in California, consolidando al contempo la propria leadership nel Midwest. Entro il 2030, si prevede cheInoltre, la società combinata avrà dueda 1 miliardo di dollari - Commercial Payments e Wealth and Asset Management - che garantiranno utili durevoli e diversificati e la capacità aggiuntiva di reinvestire nella crescita futura."Questa unione segna un momento cruciale per Fifth Third, poiché acceleriamo la nostra strategia per aumentare la densità nei mercati ad alta crescita e rafforzare le nostre capacità commerciali - ha dichiarato Tim Spence, CEO di Fifth Third Bank - La. Insieme, stiamo creando una banca più solida e diversificata, ben posizionata per creare valore per i nostri azionisti, clienti e comunità, a partire da oggi e nel lungo termine."