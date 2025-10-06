Nikon, EssilorLuxottica ottiene autorizzazione per salire fino al 20%

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'occhialeria, ha informato Nikon di averdalle autorità competenti ad, ai sensi del Foreign Exchange and Foreign Trade Act giapponese. Lo si legge in un comunicato del produttore giapponese di apparecchiature ottiche.Nel 2000, Nikon ed EssilorLuxottica hanno costituito una joint venture paritaria, Nikon-Essilor Co., Ltd. Da allora, hanno mantenuto per molti anni un "nel settore delle lenti per occhiali con il marchio Nikon", si legge nella nota. Nikon sottolinea che "continuerà a impegnarsi per il miglioramento sostenibile del proprio valore aziendale, al fine di soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholder, compresi i nostri azionisti".Intanto, EssilorLuxottica hadal 9,6%, diventando il maggiore azionista, secondo il comunicato.