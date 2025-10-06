Predict si aggiudica in RTI un contratto ICT da InnovaPuglia

Predict

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, ha ottenuto, in qualità di partner di un RTI (Raggruppamento temporaneo di Imprese) di 8 imprese e avente come capofila Exprivia, l'aggiudicazione di un accordo quadro avente ad oggetto l'(Information and Communication Technology), indetta da, società controllata dalla Regione Puglia per la programmazione strategica a sostegno dell'innovazione ICT.L'accordo quadro, del valore complessivo di circa, di cui l'di Predict, avrà la durata di 48 mesi.All'interno dell'RTI, Predict si occuperà della realizzazione e fornitura di soluzioni che integrano la realtà aumentata e la robotica nella digitalizzazione dei processi, nonché di soluzioni di tele-ecografia e di Intelligenza Artificiale per il supporto aldelle patologie."La nostra partecipazione in questo RTI, basato su un lavoro di cooperazione, condivisione e coinvolgimento di diverse realtà che operano in contesti internazionali, nazionali e locali, rappresenta per noi una possibilità di offrire le nostre soluzioni innovative e mettere a disposizione le nostre competenze in un contesto di eccellenza - ha dichiarato- Questa scelta dimostra quanto crediamo nel creare capacità innovative in grado di implementare la digitalizzazione nelle sue forme più avanzate, grazie allo sviluppo di simbiosi industriali e all'integrazione di processi di contaminazione tra contesti produttivi differenti".