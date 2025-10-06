UniCredit, 70 borse di studio con Uni.ON: al via la seconda edizione

(Teleborsa) - UniCredit Foundation
e Fondazione Don Gino Rigoldi
hanno presentato i risultati della prima edizione di "Uni.ON – Accendi il tuo futuro"
che, con il supporto dell’impresa sociale Le Nuvole scpa per la Regione Campania
, ha assegnato 70 borse di studio
per andare all’Università a studenti in Lombardia e Campania
, e annunciato l’avvio della seconda edizione.
Il progetto, nato con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze educative e facilitare l’accesso ai corsi di laurea STEM ed economici
, ha accompagnato i ragazzi nel passaggio dalla scuola superiore all’università. Alla prima call pubblica hanno risposto 271 studenti con ISEE fino a 22.000 euro; tra questi, 210 sono stati selezionati per frequentare la Winter School
, un percorso di potenziamento delle competenze organizzato con docenti dell’Università Statale di Milano e dell’Università di Napoli Federico II.
In Lombardia
, i partecipanti sono stati per il 35% provenienti da licei e per il 65% da istituti tecnici o professionali
. Tra questi l’81% era nato in Italia, il 2% in Europa e il 17% in Paesi extra-UE,
in linea con i dati del MIUR sulla presenza di studenti con cittadinanza non italiana.
Da dicembre 2024 ad aprile 2025
i ragazzi delle due regioni hanno seguito 80 ore di formazione in matematica, scienze e logica, alternate tra lezioni in presenza e online, con il supporto costante dei tutor. La Winter School si è conclusa con un test finale
, a cui si sono aggiunte le valutazioni qualitative di motivazione e impegno. Sulla base di questi criteri la commissione ha assegnato le 70 borse di studio triennali (35 per regione) del valore di 5.000 euro l’anno.
Forte di questi risultati, l’iniziativa riparte oggi con una nuova edizione
che amplia significativamente la sua portata: le borse di studio saliranno da 70 a 100, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, mentre la Winter School accoglierà 300 studenti,
rafforzando ulteriormente il sostegno a chi desidera accedere all’università. Il percorso, come nell’edizione precedente, non si ferma con l’assegnazione delle borse: i beneficiari continueranno a essere accompagnati da tutor e momenti di confronto collettivo
, per sostenere la tenuta nel primo anno universitario e valorizzare non solo la crescita accademica, ma anche quella personale e relazionale.
Proprio in questo risiede l’unicità del progetto: da un lato i ragazzi e le ragazze sono stati chiamati a rafforzare le proprie competenze utili sia per affrontare il test di ingresso all’università sia per prepararsi meglio all’esame di maturità.
Dall’altro, hanno sviluppato capacità empatiche e relazionali
grazie al confronto con coetanei provenienti da contesti diversi, accomunati però da interessi, ambizioni e timori simili: in questo senso sono stati accompagnati dai tutor a riconoscere i propri talenti e ad immaginare – e iniziare ad accendere – il futuro che desiderano costruireSilvia Cappellini, Direttore Generale di UniCredit Foundation,
ha dichiarato: "Uni.ON nasce per accendere nuove possibilità. Oggi settanta studenti ricevono una borsa di studio che li accompagnerà lungo tutto il percorso universitario, trasformando il sostegno concreto in opportunità reali. Vogliamo offrire ai giovani la possibilità di credere nel proprio futuro e costruirlo su basi solide.
Siamo orgogliosi di premiare merito e talento e felici di annunciare che questa iniziativa proseguirà con una nuova edizione".Don Gino Rigoldi, Fondatore e Presidente del Comitato di Garanzia della Fondazione Don Gino Rigoldi,
ha commentato: "Dare opportunità di crescita ai giovani è elemento fondamentale della nostra mission: non solo a quella parte di gioventù che troviamo tra gli esclusi, ma anche a chi, pur avendo il supporto della famiglia e la capacità di frequentare con profitto la scuola secondaria, non è convinto di avere l’opportunità di accedere all’università, magari perché non vuole pesare sul bilancio familiare, magari perché percepisce come nuovo e estraneo l’ambiente universitario. Per questo il progetto Uni.ON interviene non solo con il sostegno economico, ma anche con il rafforzamento delle competenze insieme ai docenti che poi troveranno all’università e con l’accompagnamento educativo delle nostre tutor pronte a rinforzare le motivazioni e a dissipare i timori:
questi elementi sono il fattore che permetterà a tante ragazze e ragazzi di "periferia" di progettare una vita diversa".Stefano Simonetta, Prorettore ai servizi agli studenti e diritto allo studio per l’Università degli Studi di Milano
, ha dichiarato: "Quando UniCredit Foundation e Fondazione Don Gino Rigoldi ci hanno coinvolto nel progetto Uni.ON, lo abbiamo sentito subito coerente con la nostra identità. Iniziative come questa si inseriscono perfettamente in tutte quelle attività che l'Università degli Studi di Milano sostiene perché attinenti a quella che è così definita Terza Missione. L'impatto sociale, l'estendersi dell'Università alla comunità civile è un impegno importantissimo per noi e per la nostra governance. Quest'iniziativa ci ha messo nelle condizioni di guardare a quei ragazzi e quelle ragazze che guardano all'università intimoriti e sognanti.
Li abbiamo accolti e abbiamo cercato di farli sentire a proprio agio".
L’iniziativa è promossa da UniCredit Foundation in collaborazione con Fondazione Don Gino Rigoldi (che ha curato il coordinamento, la gestione del progetto e il tutoraggio) e con Le Nuvole scpa per la Regione Campania, insieme al DISES – Università degli Studi di Napoli Federico II e al DEMM – Università degli Studi di Milano per il coinvolgimento dei docenti.