UniCredit, 70 borse di studio con Uni.ON: al via la seconda edizione

(Teleborsa) -hanno presentato iche, con il supporto dell’impresa sociale, ha assegnatoper andare, e annunciato l’avvio della seconda edizione.Il progetto, nato con l’obiettivo di, ha accompagnato i ragazzi nel passaggio dalla scuola superiore all’università. Alla prima call pubblica hanno risposto, un percorso di potenziamento delle competenze organizzato con docenti dell’Università Statale di Milano e dell’Università di Napoli Federico II.In, i partecipanti sono stati. Tra questiin linea con i dati del MIUR sulla presenza di studenti con cittadinanza non italiana.Dai ragazzi delle due regioni hanno seguito 80 ore di formazione in matematica, scienze e logica, alternate tra lezioni in presenza e online, con il supporto costante dei tutor. La, a cui si sono aggiunte le valutazioni qualitative di motivazione e impegno. Sulla base di questi criteri laForte di questi risultati,che amplia significativamente la sua portata:rafforzando ulteriormente il sostegno a chi desidera accedere all’università. Il percorso, come nell’edizione precedente, non si ferma con l’assegnazione delle borse:, per sostenere la tenuta nel primo anno universitario e valorizzare non solo la crescita accademica, ma anche quella personale e relazionale.Proprio in questo risiede l’unicità del progetto:Dall’altro, hanno sviluppatograzie al confronto con coetanei provenienti da contesti diversi, accomunati però da interessi, ambizioni e timori simili: in questo senso sono stati accompagnati dai tutor a riconoscere i propri talenti e ad immaginare – e iniziare ad accendere – il futuro che desiderano costruireha dichiarato: "Uni.ON nasce per accendere nuove possibilità. Oggi settanta studenti ricevono una borsa di studio che li accompagnerà lungo tutto il percorso universitario, trasformando il sostegno concreto in opportunità reali.Siamo orgogliosi di premiare merito e talento e felici di annunciare che questa iniziativa proseguirà con una nuova edizione".ha commentato: "Dare opportunità di crescita ai giovani è elemento fondamentale della nostra mission: non solo a quella parte di gioventù che troviamo tra gli esclusi, ma anche a chi, pur avendo il supporto della famiglia e la capacità di frequentare con profitto la scuola secondaria, non è convinto di avere l’opportunità di accedere all’università, magari perché non vuole pesare sul bilancio familiare, magari perché percepisce come nuovo e estraneo l’ambiente universitario. Per questo il progetto Uni.ON interviene non solo con il sostegno economico, ma anchequesti elementi sono il fattore che permetterà a tante ragazze e ragazzi di "periferia" di progettare una vita diversa"., ha dichiarato: "Quando UniCredit Foundation e Fondazione Don Gino Rigoldi ci hanno coinvolto nel progetto Uni.ON, lo abbiamo sentito subito coerente con la nostra identità. Iniziative come questa si inseriscono perfettamente in tutte quelle attività che l'Università degli Studi di Milano sostiene perché attinenti a quella che è così definita Terza Missione. L'impatto sociale, l'estendersi dell'Università alla comunità civile è un impegno importantissimo per noi e per la nostra governance. Quest'iniziativa ci ha messo nelle condizioni di gLi abbiamo accolti e abbiamo cercato di farli sentire a proprio agio".L’iniziativa è promossa da UniCredit Foundation in collaborazione con Fondazione Don Gino Rigoldi (che ha curato il coordinamento, la gestione del progetto e il tutoraggio) e con Le Nuvole scpa per la Regione Campania, insieme al DISES – Università degli Studi di Napoli Federico II e al DEMM – Università degli Studi di Milano per il coinvolgimento dei docenti.